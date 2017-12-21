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寻找太阳系外外星生命 NASA宣布2069年星际任务

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发布时间： 2017-12-21 10:25:24来源： 中国新闻网

中新网12月21日电 据外媒报道，美国国家航空航天局(NASA)计划展开一连串星际任务，寻找太阳系外的外星生命。

据报道，NASA计划于2069年，也就是人类首度登月100周年时，发射一艘机器人宇宙飞船，到邻近的半人马座α(Alpha Centauri)星系。

半人马座α星系是距离太阳最近的恒星系统。（图片来源：NASA）

半人马座α星系是个三合星系统，由半人马座α星A、半人马座α星B及又称比邻星(Proxima Centauri)的半人马座α星C组成。

天文学家认为，“几乎可以肯定”的是，在半人马座α星系里的类地小行星，可支持外星生命生存。

但要抵达半人马座α星系，宇宙飞船的速度至少必须达到光速的10%，即每秒钟将近3000万米。

即便能跨越这道门坎，这趟旅程仍需耗费44年，意味着这艘宇宙飞船要到2113年才能抵达半人马座α星系。

任职NASA喷射推进实验室的弗利曼告诉《新科学家杂志》：“这非常模糊。”

据悉，NASA也计划探讨不同选项，包括出动雷射驱动的微小探测器。这些探测器理论上可达四分之一光速。NASA列入考虑的其他技术包括借由核反应或物质与反物质碰撞。

报道称，截至目前，人类仅制造出一艘成功离开太阳系的宇宙飞船，就是1977年发射的旅行家一号(Voyager 1)。

（责编：tibet）

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