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多国联军空袭也门胡塞武装 11天致死136名平民

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发布时间： 2017-12-21 10:29:04来源： 新华网

视频：联军空袭 两周致死136也门平民来源：央视新闻

多国联军空袭也门胡塞武装 11天致死136人

沙特阿拉伯主导的多国联军空袭也门胡塞武装，本月一个11天时段内造成136名平民等非战斗人员死亡，包括至少23名儿童。

联合国人权事务高级专员办事处发言人鲁珀特·科尔维尔说，本月初也门前总统阿里·阿卜杜拉·萨利赫被杀后，多国联军加紧对胡塞武装空袭，平民伤亡激增，联合国“深表关切”。

科尔维尔说，本月6日至16日，也门北部4省136人在空袭中死亡，其中至少23人是儿童；另有87人受伤。空袭目标包括胡塞武装控制的一家电视台、一处婚宴现场、红海城市荷台达一家医院和荷台达省一座农庄。

另外，多国联军12月13日7次空袭首都萨那一处警察局，致处于羁押状态的至少43人身亡。科尔维尔说，这次行动可能是误炸，因为在押人员全部效忠也门现总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪，而多国联军支持哈迪政权。

据美联社报道，19日适逢也门战争1000天。全球355位名人名流联合发表声明，呼吁美法德领导人停止在也门“煽动战火”。

声明说：“为阻止灾难和饥荒恶化，也门需要立即停火；终止对食物、燃料和医疗供给的封锁；致力于新的包容性和平进程。”声明同时呼吁联合国安理会施压多国联军主导方，即沙特和阿拉伯联合酋长国，以结束战争。

过去3年，沙特主导、美国支持的多国联军空袭致使也门超过1万人丧生、300万人流离失所。也门陷入严重人道主义危机。(海洋)【新华社微特稿】

（责编：tibet）

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