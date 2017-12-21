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菲海军司令突遭解职 换帅原因将“适时公布”

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发布时间： 2017-12-21 10:33:54来源： 新华网

菲海军司令突遭解职 换帅原因将“适时公布”

菲律宾海军司令罗纳德·约瑟夫·梅尔卡多19日突然被解职。军方发言人说这是来自上级的命令，将在适当时候公布这一人事变动的原因。一名菲律宾参议员认为，梅尔卡多被解职，是因为他与国防部在一个护卫舰购置项目上存在分歧。

菲律宾军队发言人埃德加德·阿雷瓦洛当天说，总参谋长莱昂纳多·格雷罗已执行来自“更高层面”的命令，解除海军中将梅尔卡多的海军司令职务，由海军少将罗伯特·埃姆佩德拉德代理这一职务。梅尔卡多已被任命担任一个次要职务。

阿雷瓦洛还说，海军换帅原因将在适当的时候公布。一名海军发言人说，不清楚梅尔卡多被撤换原因。

参议员加里·亚历哈诺称这一军方人事变动“很不寻常、唐突”，呼吁国会公开调查这一事件。亚历哈诺在一份声明中说，梅尔卡多被撤换，“可能与海军护卫舰购置项目有关”。

菲律宾海军装备落后老化问题严重，一些舰船甚至是二战时期美国军队留下的“老古董”。2010年起，时任总统阿基诺发起军队现代化项目，开始斥资购买军事装备。去年，菲律宾政府与韩国现代重工业公司签订合同，订购2艘护卫舰。

美联社报道，菲律宾国防部长德尔芬·洛伦扎纳向菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特提出撤换梅尔卡多。美联社援引洛伦扎纳所写的一封信件报道，梅尔卡多和其他海军官员对于在护卫舰上安装何种作战管理系统与国防部的意见截然相反。洛伦扎纳在信中说，国防部对梅尔卡多“领导这支重要部队的能力已失去信心”。

杜特尔特定于20日在建军82周年纪念日活动上发表讲话。他目前尚未就海军司令换人一事发表评论。(郭倩)(新华社专特稿)

（责编：tibet）

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