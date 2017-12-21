“专才”就位，美国亚洲政策会走向稳定吗？

随着董云裳(苏珊·桑顿)、薛瑞福(兰德尔·施赖弗)等“专业人才”就位，唐纳德·特朗普政府涉及美国对亚太政策的人事布局基本完成。

中国人民大学国际关系学院副教授刁大明告诉新华社记者，就分管亚太事务的助理国务卿这一职位而言，与先前传闻的前财政部官员奥林·韦辛顿等人选相比，董云裳是一定程度上附加政策“稳定性”的选择。

一方面，董云裳是职业外交官，经验丰富，对中国、俄罗斯和欧亚地区事务比较熟悉；另一方面，从过去公开表态看，董云裳基本上持比较传统、理性立场，政策主张有一定的确定性和可预见性。

刁大明强调，董云裳最为美国政府看重的是“执行力”。她原本服务于贝拉克·奥巴马政府。特朗普今年初上任后，她接受媒体采访时宣称，奥巴马的“亚太再平衡”战略已正式结束，“应期待现任政府出台新方案”。这一言论凸显她超越党派的政策执行力，可以预见她会继续完整执行白宫决策，无论白宫主人是谁。

不久前，特朗普政府确定了亚太事务另一个重要职位的人选。11月30日，国会参议院军事委员会批准薛瑞福出任国防部亚太事务助理部长的提名。

薛瑞福毕业于哈佛大学，比尔·克林顿政府时期出任过驻华武官，乔治·W·布什政府时期担任分管亚太事务的助理国务卿帮办。

刁大明说，薛瑞福、董云裳均属对外政策“专才”，对他们的任命似乎显示特朗普政府更加开放地接纳传统“建制派”政策人才。不过，这些专才之间可能立场有差别，如从公开表态看，董云裳相对理性，薛瑞福更显强硬；同时也有合作或者强化某个方面倾向的可能。值得注意的是，董薛两人均与中国台湾地区关系颇为密切。

另一方面，即使揽入专才，不一定意味着特朗普对华政策回归传统路线。刁大明说，关键在于他是否接受这些人的意见。如果白宫和其他行政部门仍旧隔膜，或许会出现一种状况：白宫和国务院行政部门继续发出不同的声音，白宫表态之外，对外政策官员在可以自主裁量的空间内另有动作，可能增加中美关系的不确定性。(沈敏)(新华社专特稿)

（责编：tibet）