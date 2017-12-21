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英媒：iPhone手机升级后变慢 “诱使”用户换新机

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发布时间： 2017-12-21 10:44:52来源： 中国新闻网

中新网12月21日电 据英国《卫报》报道，苹果公司手机iPhone 6s去年发生大规模意外关机事件，苹果其后发布iOS 10.2.1系统更新，成功解决问题，不过近日专家却发现，该项系统更新其实并非直接处理关机问题或改善电池效能，而是通过降低电池已老化iPhone的性能，即是让手机变慢，从而提高稳定性。

 

资料图：iPhone手机。

专家发现，较新款的iPhone 7同样在本月初iOS 11.2更新后，被降低了性能。

手机测分软件Geekbench开发商Primate Labs创办人普尔，日前分析了Geekbench用户的检测数据，发现iPhone 6s性能在iOS 10.2.1更新前后有显著差异，测试图表中由原本的单一最高峰值，变成出现4个小峰值，这情况到更新11.2系统后更明显。

至于iPhone 7的测试图表，在11.2系统后也开始出现3个小峰值，显示手机性能同样被调低。

报道称，苹果更新10.2.1系统后，外界一度以为新系统改善了iPhone的电池管理系统，令手机不会因为电池老化而意外关机，但新证据表明，苹果很可能是通过故意降低手机运作速度，令电池即使老化，也能维持手机稳定性。

普尔表示，苹果通过更新蓄意营造“手机变慢而非电池变旧”的假象，令用户误以为“是时候更换手机”，而非“是时候更换电池”，从而诱使用户更换新iPhone。

（责编：tibet）

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