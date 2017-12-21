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德媒：欧盟启用新反倾销新规 应对中国商品冲击

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发布时间： 2017-12-21 10:51:19来源： 参考消息网

参考消息网12月21日报道德媒称，欧盟新的反倾销规定12月20日生效，其目的是保护欧盟制造商不受来自中国等国的廉价进口商品的冲击。

据德新社12月20日报道，中国是欧盟最大的进口来源国，但欧盟认为，中国一些出口产品以低价与欧洲产品竞争。为应对这种情况，欧盟对多种中国产品，尤其是钢铁产品，征收了反倾销关税。

但一年前，世界贸易组织用以计算中国出口商品公平价格的规定到期，使判定倾销行为变得更难。

报道称，这促使欧盟成员国停止多年以来的争吵，在本月早些时候同意，以一种新的方式计算公平的进口价格。

报道表示，从现在开始，如果欧盟委员会发现，某种进口商品的销售价格与生产成本之间存在“严重的市场扭曲”，则可以通过比较与这种商品出口国处于类似发展水平的其他国家的价格水平，来决定这种商品的公平价格。

报道称，而这将成为判定这种商品是否在欧洲市场构成倾销的基本依据。

欧盟称，目前这项新规是“国别中立的”。报道称，欧盟委员会还将就发生价格扭曲的国家或经济领域起草报告。

此前，欧盟委员会根据某国是否拥有市场经济地位进行评估，这意味着，国内价格将由供需情况自由决定。

报道称，在2001年加入世界贸易组织后，中国获得的承诺是在2016年12月之后能享有市场经济地位。而现在，欧盟和美国都拒绝承认中国的市场经济地位。（编译/刘白云）

资料图片：位于瑞士日内瓦的世贸组织总部标志。新华社记者 徐金泉 摄

（责编：tibet）

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