俄维尔德罗夫斯克州推介会现场（人民网记者 屈海齐 摄）

人民网莫斯科12月20日电（记者 屈海齐）当地时间19日晚，俄罗斯联邦斯维尔德罗夫斯克州推介会在中国驻俄罗斯使馆举行。中国驻俄大使李辉、驻叶卡捷琳堡总领事耿丽萍、俄外交部无任所大使陶米恒、斯维尔德罗夫斯克州州长库伊瓦舍夫出席并致辞。俄外交部、经济发展部、工业和贸易部、斯维尔德罗夫斯克州主要部门及俄中贸易园、中国贸促会驻俄代表处、俄罗斯中国企业总商会、中俄媒体代表百余人出席。

李辉大使在致辞中表示，多年来，斯维尔德罗夫斯克州政府一直重视发展对华合作，双方在物流、机械制造、远程通信、新材料等方面合作成果丰硕。2016年，斯维尔德罗夫斯克州对华贸易额达到10亿美元。2017年上半年，斯维尔德罗夫斯克州对华贸易增长了34%。中国继续稳居包括斯维尔德罗夫斯克州在内的乌拉尔联邦区最大贸易伙伴地位。斯维尔德罗夫斯克州与黑龙江省哈尔滨市结为友好州市，叶卡捷琳堡与广州结为友好城市，友好关系地跨中国南北。继去年7月叶卡捷琳堡成功举办第三届中俄博览会并成为博览会俄方永久举办地之后，斯维尔德罗夫斯克州成为中俄地方合作又一标杆。明年中俄博览会将再次在叶卡捷琳堡举行，两国政府、地方、企业、媒体代表将云集斯维尔德罗夫斯克州，共商深化中俄互利合作大计，为斯维尔德罗夫斯克州深化对华合作创造更好条件。

李辉大使指出，中共十九大刚刚胜利闭幕，会议制定了中国党和国家未来发展的总体方针和行动纲领。习近平主席11月在越南岘港同普京总统举行年内第5次会晤，强调在两国各自发展的关键时期，中俄关系也迎来新的发展机遇。双方要继续加大相互支持，加强全方位合作，推动“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接合作取得实质成果，规划和实施好新的国家主题年活动。两国元首为新时代中俄关系发展指明了方向，规划了新的蓝图。

李辉大使强调，促进地方合作是深化中俄关系的重要环节，也是中国驻俄使馆的工作重点之一。出席今天活动的中方大型国企、民营企业、金融机构和主流媒体代表，都是深化中俄务实合作和地方交流的积极支持者和重要参与者。推介会为双方搭建起信息交流、相互了解和洽谈对接的广阔平台，将为双方不断扩大合作创造良好条件和氛围。中方愿与俄方各界朋友共同努力，落实好习近平主席和普京总统关于深化两国务实交流和地方合作的共识，按照“政府推动、企业主体、市场运作”的原则，努力推动两国企业和地方不断深化合作，实现互利共赢，不断充实和丰富中俄全面战略协作伙伴关系的内涵。

耿丽萍总领事表示，推介会将极大推动斯维尔德罗夫斯克州对华务实合作的开展。斯维尔德罗夫斯克州是俄联邦重要经济体之一，乌拉尔中心具有丰富的自然资源、雄厚的科研实力和工业生产基础。该州多年来积极致力于开展各领域对华务实合作，是中方重要贸易伙伴。斯维尔德罗夫斯克州未来五年发展规划已确定，本次推介会为在座的企业家们提供了一个更加全面认识和了解斯维尔德罗夫斯克州、从该州未来发展规划中发现合作潜力和空间的机会。斯维尔德罗夫斯克州政府将提供良好的政策和营商环境保障，总领馆也将同时做好服务。期待中国企业抓住机遇，走近乌拉尔，走进斯维尔德罗夫斯克州，为中俄两国务实合作增添新的动力。

陶米恒大使表示，斯维尔德罗夫斯克州地理位置优越，地处欧亚板块交汇处，是欧亚大陆最重要的交通枢纽中心，也是俄联邦的经济、文化、科学和教育中心之一。该州首府叶卡捷琳堡被列入联合国教科文组织12座模范城市清单。2016年在叶卡捷琳堡举办了第三届俄中博览会，该市还将继续承办2018年第五届俄中博览会并申请2025年世界博览会，希望得到中方的有力支持。俄外交部将继续提供一切必要协助，积极推动双方务实合作，创造条件助力双方寻找商机，不断推动俄中全面战略协作伙伴关系向前发展。

库伊瓦舍夫州长介绍称，斯维尔德罗夫斯克州工业技术发达，在国际上生产钛金属和制造各种管材方面拥有领先地位，俄90%的钻井设备、70%以上的国产电力机车和40%的货运车厢均由该州企业制造。科学技术雄厚，拥有俄科学院乌拉尔分院等130多所科研机构。文化艺术绚丽，50多所国家级博物馆和30多座专业剧院落户该州，叶卡捷琳堡每年举办国际欧亚音乐节等大型文化活动。商业经济繁荣，州内共有500多家外国公司代表处，100多家星级酒店。旅游资源丰富，沿河漂流游、山区线路游、自然矿藏知识游、工业游和民族风情游等深受欢迎，并针对中国游客推出了《中国人自在行》项目。希望中国朋友来该州创业发展，助力两国务实合作。

库伊瓦舍夫州长表示，斯维尔德罗夫斯克州非常重视与中国的友好关系，近年来双方开展了多方面的互利合作。在互联互通领域，叶卡捷琳堡和北京、哈尔滨之间开通了航线，哈尔滨-汉堡铁路线途径叶市。在文化教育领域，孔子学院已成为沟通俄中友谊的桥梁。在经贸合作领域，俄中贸易园正在积极推进，双方已成功实施木材深加工、钻杆加工等项目。斯维尔德罗夫斯克州期待在石油-天然气设备生产、化工、制药和林业生产加工以及运输物流等领域加强与中方合作。斯维尔德罗夫斯克州克拉斯诺图林斯克市超前社会经济发展区和上萨尔达市“钛谷”经济特区将为中方企业提供税收等优惠。

叶卡捷琳堡市2025年世界博览会申办委员会负责人萨卡伊达克、俄国际创新工业展览会商业项目经理阿特拉什金分别介绍了该市的世博会申办计划和举办第五届俄中博览会准备工作。萨卡伊达克表示，叶市申办世博会主题为“改造世界：创新和为子孙后代创造美好未来”。2010年上海世博会取得巨大成功，俄方将学习和借鉴中方经验，并期待得到中方的支持与帮助。阿特拉什金表示，俄国际创新工业展是俄及独联体地区规模最大、最具影响力的国家级综合性工业展会，普京总统出席了第八届俄国际创新工业展开幕式并作出了高度评价。第三届俄中博览会期间，共有来自俄中250家企业参展，双方签署的合同和协议总额近10亿美元。俄中博览会成为两国企业最重要的交流平台。

推介会后，李辉大使和库伊瓦舍夫州长就加强两国地方合作等问题接受了媒体采访。

中国驻俄使馆大使李辉致辞（人民网记者 屈海齐 摄）

人民网莫斯科12月20日电（记者 屈海齐）当地时间19日晚，俄罗斯联邦斯维尔德罗夫斯克州推介会在中国驻俄罗斯使馆举行。中国驻俄大使李辉、驻叶卡捷琳堡总领事耿丽萍、俄外交部无任所大使陶米恒、斯维尔德罗夫斯克州州长库伊瓦舍夫出席并致辞。俄外交部、经济发展部、工业和贸易部、斯维尔德罗夫斯克州主要部门及俄中贸易园、中国贸促会驻俄代表处、俄罗斯中国企业总商会、中俄媒体代表百余人出席。

李辉大使在致辞中表示，多年来，斯维尔德罗夫斯克州政府一直重视发展对华合作，双方在物流、机械制造、远程通信、新材料等方面合作成果丰硕。2016年，斯维尔德罗夫斯克州对华贸易额达到10亿美元。2017年上半年，斯维尔德罗夫斯克州对华贸易增长了34%。中国继续稳居包括斯维尔德罗夫斯克州在内的乌拉尔联邦区最大贸易伙伴地位。斯维尔德罗夫斯克州与黑龙江省哈尔滨市结为友好州市，叶卡捷琳堡与广州结为友好城市，友好关系地跨中国南北。继去年7月叶卡捷琳堡成功举办第三届中俄博览会并成为博览会俄方永久举办地之后，斯维尔德罗夫斯克州成为中俄地方合作又一标杆。明年中俄博览会将再次在叶卡捷琳堡举行，两国政府、地方、企业、媒体代表将云集斯维尔德罗夫斯克州，共商深化中俄互利合作大计，为斯维尔德罗夫斯克州深化对华合作创造更好条件。

李辉大使指出，中共十九大刚刚胜利闭幕，会议制定了中国党和国家未来发展的总体方针和行动纲领。习近平主席11月在越南岘港同普京总统举行年内第5次会晤，强调在两国各自发展的关键时期，中俄关系也迎来新的发展机遇。双方要继续加大相互支持，加强全方位合作，推动“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接合作取得实质成果，规划和实施好新的国家主题年活动。两国元首为新时代中俄关系发展指明了方向，规划了新的蓝图。

李辉大使强调，促进地方合作是深化中俄关系的重要环节，也是中国驻俄使馆的工作重点之一。出席今天活动的中方大型国企、民营企业、金融机构和主流媒体代表，都是深化中俄务实合作和地方交流的积极支持者和重要参与者。推介会为双方搭建起信息交流、相互了解和洽谈对接的广阔平台，将为双方不断扩大合作创造良好条件和氛围。中方愿与俄方各界朋友共同努力，落实好习近平主席和普京总统关于深化两国务实交流和地方合作的共识，按照“政府推动、企业主体、市场运作”的原则，努力推动两国企业和地方不断深化合作，实现互利共赢，不断充实和丰富中俄全面战略协作伙伴关系的内涵。

耿丽萍总领事表示，推介会将极大推动斯维尔德罗夫斯克州对华务实合作的开展。斯维尔德罗夫斯克州是俄联邦重要经济体之一，乌拉尔中心具有丰富的自然资源、雄厚的科研实力和工业生产基础。该州多年来积极致力于开展各领域对华务实合作，是中方重要贸易伙伴。斯维尔德罗夫斯克州未来五年发展规划已确定，本次推介会为在座的企业家们提供了一个更加全面认识和了解斯维尔德罗夫斯克州、从该州未来发展规划中发现合作潜力和空间的机会。斯维尔德罗夫斯克州政府将提供良好的政策和营商环境保障，总领馆也将同时做好服务。期待中国企业抓住机遇，走近乌拉尔，走进斯维尔德罗夫斯克州，为中俄两国务实合作增添新的动力。

陶米恒大使表示，斯维尔德罗夫斯克州地理位置优越，地处欧亚板块交汇处，是欧亚大陆最重要的交通枢纽中心，也是俄联邦的经济、文化、科学和教育中心之一。该州首府叶卡捷琳堡被列入联合国教科文组织12座模范城市清单。2016年在叶卡捷琳堡举办了第三届俄中博览会，该市还将继续承办2018年第五届俄中博览会并申请2025年世界博览会，希望得到中方的有力支持。俄外交部将继续提供一切必要协助，积极推动双方务实合作，创造条件助力双方寻找商机，不断推动俄中全面战略协作伙伴关系向前发展。

库伊瓦舍夫州长介绍称，斯维尔德罗夫斯克州工业技术发达，在国际上生产钛金属和制造各种管材方面拥有领先地位，俄90%的钻井设备、70%以上的国产电力机车和40%的货运车厢均由该州企业制造。科学技术雄厚，拥有俄科学院乌拉尔分院等130多所科研机构。文化艺术绚丽，50多所国家级博物馆和30多座专业剧院落户该州，叶卡捷琳堡每年举办国际欧亚音乐节等大型文化活动。商业经济繁荣，州内共有500多家外国公司代表处，100多家星级酒店。旅游资源丰富，沿河漂流游、山区线路游、自然矿藏知识游、工业游和民族风情游等深受欢迎，并针对中国游客推出了《中国人自在行》项目。希望中国朋友来该州创业发展，助力两国务实合作。

库伊瓦舍夫州长表示，斯维尔德罗夫斯克州非常重视与中国的友好关系，近年来双方开展了多方面的互利合作。在互联互通领域，叶卡捷琳堡和北京、哈尔滨之间开通了航线，哈尔滨-汉堡铁路线途径叶市。在文化教育领域，孔子学院已成为沟通俄中友谊的桥梁。在经贸合作领域，俄中贸易园正在积极推进，双方已成功实施木材深加工、钻杆加工等项目。斯维尔德罗夫斯克州期待在石油-天然气设备生产、化工、制药和林业生产加工以及运输物流等领域加强与中方合作。斯维尔德罗夫斯克州克拉斯诺图林斯克市超前社会经济发展区和上萨尔达市“钛谷”经济特区将为中方企业提供税收等优惠。

叶卡捷琳堡市2025年世界博览会申办委员会负责人萨卡伊达克、俄国际创新工业展览会商业项目经理阿特拉什金分别介绍了该市的世博会申办计划和举办第五届俄中博览会准备工作。萨卡伊达克表示，叶市申办世博会主题为“改造世界：创新和为子孙后代创造美好未来”。2010年上海世博会取得巨大成功，俄方将学习和借鉴中方经验，并期待得到中方的支持与帮助。阿特拉什金表示，俄国际创新工业展是俄及独联体地区规模最大、最具影响力的国家级综合性工业展会，普京总统出席了第八届俄国际创新工业展开幕式并作出了高度评价。第三届俄中博览会期间，共有来自俄中250家企业参展，双方签署的合同和协议总额近10亿美元。俄中博览会成为两国企业最重要的交流平台。

推介会后，李辉大使和库伊瓦舍夫州长就加强两国地方合作等问题接受了媒体采访。

斯维尔德罗夫斯克州州长库伊瓦舍夫致辞（人民网记者 屈海齐 摄）

人民网莫斯科12月20日电（记者 屈海齐）当地时间19日晚，俄罗斯联邦斯维尔德罗夫斯克州推介会在中国驻俄罗斯使馆举行。中国驻俄大使李辉、驻叶卡捷琳堡总领事耿丽萍、俄外交部无任所大使陶米恒、斯维尔德罗夫斯克州州长库伊瓦舍夫出席并致辞。俄外交部、经济发展部、工业和贸易部、斯维尔德罗夫斯克州主要部门及俄中贸易园、中国贸促会驻俄代表处、俄罗斯中国企业总商会、中俄媒体代表百余人出席。

李辉大使在致辞中表示，多年来，斯维尔德罗夫斯克州政府一直重视发展对华合作，双方在物流、机械制造、远程通信、新材料等方面合作成果丰硕。2016年，斯维尔德罗夫斯克州对华贸易额达到10亿美元。2017年上半年，斯维尔德罗夫斯克州对华贸易增长了34%。中国继续稳居包括斯维尔德罗夫斯克州在内的乌拉尔联邦区最大贸易伙伴地位。斯维尔德罗夫斯克州与黑龙江省哈尔滨市结为友好州市，叶卡捷琳堡与广州结为友好城市，友好关系地跨中国南北。继去年7月叶卡捷琳堡成功举办第三届中俄博览会并成为博览会俄方永久举办地之后，斯维尔德罗夫斯克州成为中俄地方合作又一标杆。明年中俄博览会将再次在叶卡捷琳堡举行，两国政府、地方、企业、媒体代表将云集斯维尔德罗夫斯克州，共商深化中俄互利合作大计，为斯维尔德罗夫斯克州深化对华合作创造更好条件。

李辉大使指出，中共十九大刚刚胜利闭幕，会议制定了中国党和国家未来发展的总体方针和行动纲领。习近平主席11月在越南岘港同普京总统举行年内第5次会晤，强调在两国各自发展的关键时期，中俄关系也迎来新的发展机遇。双方要继续加大相互支持，加强全方位合作，推动“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接合作取得实质成果，规划和实施好新的国家主题年活动。两国元首为新时代中俄关系发展指明了方向，规划了新的蓝图。

李辉大使强调，促进地方合作是深化中俄关系的重要环节，也是中国驻俄使馆的工作重点之一。出席今天活动的中方大型国企、民营企业、金融机构和主流媒体代表，都是深化中俄务实合作和地方交流的积极支持者和重要参与者。推介会为双方搭建起信息交流、相互了解和洽谈对接的广阔平台，将为双方不断扩大合作创造良好条件和氛围。中方愿与俄方各界朋友共同努力，落实好习近平主席和普京总统关于深化两国务实交流和地方合作的共识，按照“政府推动、企业主体、市场运作”的原则，努力推动两国企业和地方不断深化合作，实现互利共赢，不断充实和丰富中俄全面战略协作伙伴关系的内涵。

耿丽萍总领事表示，推介会将极大推动斯维尔德罗夫斯克州对华务实合作的开展。斯维尔德罗夫斯克州是俄联邦重要经济体之一，乌拉尔中心具有丰富的自然资源、雄厚的科研实力和工业生产基础。该州多年来积极致力于开展各领域对华务实合作，是中方重要贸易伙伴。斯维尔德罗夫斯克州未来五年发展规划已确定，本次推介会为在座的企业家们提供了一个更加全面认识和了解斯维尔德罗夫斯克州、从该州未来发展规划中发现合作潜力和空间的机会。斯维尔德罗夫斯克州政府将提供良好的政策和营商环境保障，总领馆也将同时做好服务。期待中国企业抓住机遇，走近乌拉尔，走进斯维尔德罗夫斯克州，为中俄两国务实合作增添新的动力。

陶米恒大使表示，斯维尔德罗夫斯克州地理位置优越，地处欧亚板块交汇处，是欧亚大陆最重要的交通枢纽中心，也是俄联邦的经济、文化、科学和教育中心之一。该州首府叶卡捷琳堡被列入联合国教科文组织12座模范城市清单。2016年在叶卡捷琳堡举办了第三届俄中博览会，该市还将继续承办2018年第五届俄中博览会并申请2025年世界博览会，希望得到中方的有力支持。俄外交部将继续提供一切必要协助，积极推动双方务实合作，创造条件助力双方寻找商机，不断推动俄中全面战略协作伙伴关系向前发展。

库伊瓦舍夫州长介绍称，斯维尔德罗夫斯克州工业技术发达，在国际上生产钛金属和制造各种管材方面拥有领先地位，俄90%的钻井设备、70%以上的国产电力机车和40%的货运车厢均由该州企业制造。科学技术雄厚，拥有俄科学院乌拉尔分院等130多所科研机构。文化艺术绚丽，50多所国家级博物馆和30多座专业剧院落户该州，叶卡捷琳堡每年举办国际欧亚音乐节等大型文化活动。商业经济繁荣，州内共有500多家外国公司代表处，100多家星级酒店。旅游资源丰富，沿河漂流游、山区线路游、自然矿藏知识游、工业游和民族风情游等深受欢迎，并针对中国游客推出了《中国人自在行》项目。希望中国朋友来该州创业发展，助力两国务实合作。

库伊瓦舍夫州长表示，斯维尔德罗夫斯克州非常重视与中国的友好关系，近年来双方开展了多方面的互利合作。在互联互通领域，叶卡捷琳堡和北京、哈尔滨之间开通了航线，哈尔滨-汉堡铁路线途径叶市。在文化教育领域，孔子学院已成为沟通俄中友谊的桥梁。在经贸合作领域，俄中贸易园正在积极推进，双方已成功实施木材深加工、钻杆加工等项目。斯维尔德罗夫斯克州期待在石油-天然气设备生产、化工、制药和林业生产加工以及运输物流等领域加强与中方合作。斯维尔德罗夫斯克州克拉斯诺图林斯克市超前社会经济发展区和上萨尔达市“钛谷”经济特区将为中方企业提供税收等优惠。

叶卡捷琳堡市2025年世界博览会申办委员会负责人萨卡伊达克、俄国际创新工业展览会商业项目经理阿特拉什金分别介绍了该市的世博会申办计划和举办第五届俄中博览会准备工作。萨卡伊达克表示，叶市申办世博会主题为“改造世界：创新和为子孙后代创造美好未来”。2010年上海世博会取得巨大成功，俄方将学习和借鉴中方经验，并期待得到中方的支持与帮助。阿特拉什金表示，俄国际创新工业展是俄及独联体地区规模最大、最具影响力的国家级综合性工业展会，普京总统出席了第八届俄国际创新工业展开幕式并作出了高度评价。第三届俄中博览会期间，共有来自俄中250家企业参展，双方签署的合同和协议总额近10亿美元。俄中博览会成为两国企业最重要的交流平台。

推介会后，李辉大使和库伊瓦舍夫州长就加强两国地方合作等问题接受了媒体采访。

推介会现场（人民网记者 屈海齐 摄）

人民网莫斯科12月20日电（记者 屈海齐）当地时间19日晚，俄罗斯联邦斯维尔德罗夫斯克州推介会在中国驻俄罗斯使馆举行。中国驻俄大使李辉、驻叶卡捷琳堡总领事耿丽萍、俄外交部无任所大使陶米恒、斯维尔德罗夫斯克州州长库伊瓦舍夫出席并致辞。俄外交部、经济发展部、工业和贸易部、斯维尔德罗夫斯克州主要部门及俄中贸易园、中国贸促会驻俄代表处、俄罗斯中国企业总商会、中俄媒体代表百余人出席。

李辉大使在致辞中表示，多年来，斯维尔德罗夫斯克州政府一直重视发展对华合作，双方在物流、机械制造、远程通信、新材料等方面合作成果丰硕。2016年，斯维尔德罗夫斯克州对华贸易额达到10亿美元。2017年上半年，斯维尔德罗夫斯克州对华贸易增长了34%。中国继续稳居包括斯维尔德罗夫斯克州在内的乌拉尔联邦区最大贸易伙伴地位。斯维尔德罗夫斯克州与黑龙江省哈尔滨市结为友好州市，叶卡捷琳堡与广州结为友好城市，友好关系地跨中国南北。继去年7月叶卡捷琳堡成功举办第三届中俄博览会并成为博览会俄方永久举办地之后，斯维尔德罗夫斯克州成为中俄地方合作又一标杆。明年中俄博览会将再次在叶卡捷琳堡举行，两国政府、地方、企业、媒体代表将云集斯维尔德罗夫斯克州，共商深化中俄互利合作大计，为斯维尔德罗夫斯克州深化对华合作创造更好条件。

李辉大使指出，中共十九大刚刚胜利闭幕，会议制定了中国党和国家未来发展的总体方针和行动纲领。习近平主席11月在越南岘港同普京总统举行年内第5次会晤，强调在两国各自发展的关键时期，中俄关系也迎来新的发展机遇。双方要继续加大相互支持，加强全方位合作，推动“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接合作取得实质成果，规划和实施好新的国家主题年活动。两国元首为新时代中俄关系发展指明了方向，规划了新的蓝图。

李辉大使强调，促进地方合作是深化中俄关系的重要环节，也是中国驻俄使馆的工作重点之一。出席今天活动的中方大型国企、民营企业、金融机构和主流媒体代表，都是深化中俄务实合作和地方交流的积极支持者和重要参与者。推介会为双方搭建起信息交流、相互了解和洽谈对接的广阔平台，将为双方不断扩大合作创造良好条件和氛围。中方愿与俄方各界朋友共同努力，落实好习近平主席和普京总统关于深化两国务实交流和地方合作的共识，按照“政府推动、企业主体、市场运作”的原则，努力推动两国企业和地方不断深化合作，实现互利共赢，不断充实和丰富中俄全面战略协作伙伴关系的内涵。

耿丽萍总领事表示，推介会将极大推动斯维尔德罗夫斯克州对华务实合作的开展。斯维尔德罗夫斯克州是俄联邦重要经济体之一，乌拉尔中心具有丰富的自然资源、雄厚的科研实力和工业生产基础。该州多年来积极致力于开展各领域对华务实合作，是中方重要贸易伙伴。斯维尔德罗夫斯克州未来五年发展规划已确定，本次推介会为在座的企业家们提供了一个更加全面认识和了解斯维尔德罗夫斯克州、从该州未来发展规划中发现合作潜力和空间的机会。斯维尔德罗夫斯克州政府将提供良好的政策和营商环境保障，总领馆也将同时做好服务。期待中国企业抓住机遇，走近乌拉尔，走进斯维尔德罗夫斯克州，为中俄两国务实合作增添新的动力。

陶米恒大使表示，斯维尔德罗夫斯克州地理位置优越，地处欧亚板块交汇处，是欧亚大陆最重要的交通枢纽中心，也是俄联邦的经济、文化、科学和教育中心之一。该州首府叶卡捷琳堡被列入联合国教科文组织12座模范城市清单。2016年在叶卡捷琳堡举办了第三届俄中博览会，该市还将继续承办2018年第五届俄中博览会并申请2025年世界博览会，希望得到中方的有力支持。俄外交部将继续提供一切必要协助，积极推动双方务实合作，创造条件助力双方寻找商机，不断推动俄中全面战略协作伙伴关系向前发展。

库伊瓦舍夫州长介绍称，斯维尔德罗夫斯克州工业技术发达，在国际上生产钛金属和制造各种管材方面拥有领先地位，俄90%的钻井设备、70%以上的国产电力机车和40%的货运车厢均由该州企业制造。科学技术雄厚，拥有俄科学院乌拉尔分院等130多所科研机构。文化艺术绚丽，50多所国家级博物馆和30多座专业剧院落户该州，叶卡捷琳堡每年举办国际欧亚音乐节等大型文化活动。商业经济繁荣，州内共有500多家外国公司代表处，100多家星级酒店。旅游资源丰富，沿河漂流游、山区线路游、自然矿藏知识游、工业游和民族风情游等深受欢迎，并针对中国游客推出了《中国人自在行》项目。希望中国朋友来该州创业发展，助力两国务实合作。

库伊瓦舍夫州长表示，斯维尔德罗夫斯克州非常重视与中国的友好关系，近年来双方开展了多方面的互利合作。在互联互通领域，叶卡捷琳堡和北京、哈尔滨之间开通了航线，哈尔滨-汉堡铁路线途径叶市。在文化教育领域，孔子学院已成为沟通俄中友谊的桥梁。在经贸合作领域，俄中贸易园正在积极推进，双方已成功实施木材深加工、钻杆加工等项目。斯维尔德罗夫斯克州期待在石油-天然气设备生产、化工、制药和林业生产加工以及运输物流等领域加强与中方合作。斯维尔德罗夫斯克州克拉斯诺图林斯克市超前社会经济发展区和上萨尔达市“钛谷”经济特区将为中方企业提供税收等优惠。

叶卡捷琳堡市2025年世界博览会申办委员会负责人萨卡伊达克、俄国际创新工业展览会商业项目经理阿特拉什金分别介绍了该市的世博会申办计划和举办第五届俄中博览会准备工作。萨卡伊达克表示，叶市申办世博会主题为“改造世界：创新和为子孙后代创造美好未来”。2010年上海世博会取得巨大成功，俄方将学习和借鉴中方经验，并期待得到中方的支持与帮助。阿特拉什金表示，俄国际创新工业展是俄及独联体地区规模最大、最具影响力的国家级综合性工业展会，普京总统出席了第八届俄国际创新工业展开幕式并作出了高度评价。第三届俄中博览会期间，共有来自俄中250家企业参展，双方签署的合同和协议总额近10亿美元。俄中博览会成为两国企业最重要的交流平台。

推介会后，李辉大使和库伊瓦舍夫州长就加强两国地方合作等问题接受了媒体采访。

推介会现场（人民网记者 屈海齐 摄）

人民网莫斯科12月20日电（记者 屈海齐）当地时间19日晚，俄罗斯联邦斯维尔德罗夫斯克州推介会在中国驻俄罗斯使馆举行。中国驻俄大使李辉、驻叶卡捷琳堡总领事耿丽萍、俄外交部无任所大使陶米恒、斯维尔德罗夫斯克州州长库伊瓦舍夫出席并致辞。俄外交部、经济发展部、工业和贸易部、斯维尔德罗夫斯克州主要部门及俄中贸易园、中国贸促会驻俄代表处、俄罗斯中国企业总商会、中俄媒体代表百余人出席。

李辉大使在致辞中表示，多年来，斯维尔德罗夫斯克州政府一直重视发展对华合作，双方在物流、机械制造、远程通信、新材料等方面合作成果丰硕。2016年，斯维尔德罗夫斯克州对华贸易额达到10亿美元。2017年上半年，斯维尔德罗夫斯克州对华贸易增长了34%。中国继续稳居包括斯维尔德罗夫斯克州在内的乌拉尔联邦区最大贸易伙伴地位。斯维尔德罗夫斯克州与黑龙江省哈尔滨市结为友好州市，叶卡捷琳堡与广州结为友好城市，友好关系地跨中国南北。继去年7月叶卡捷琳堡成功举办第三届中俄博览会并成为博览会俄方永久举办地之后，斯维尔德罗夫斯克州成为中俄地方合作又一标杆。明年中俄博览会将再次在叶卡捷琳堡举行，两国政府、地方、企业、媒体代表将云集斯维尔德罗夫斯克州，共商深化中俄互利合作大计，为斯维尔德罗夫斯克州深化对华合作创造更好条件。

李辉大使指出，中共十九大刚刚胜利闭幕，会议制定了中国党和国家未来发展的总体方针和行动纲领。习近平主席11月在越南岘港同普京总统举行年内第5次会晤，强调在两国各自发展的关键时期，中俄关系也迎来新的发展机遇。双方要继续加大相互支持，加强全方位合作，推动“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接合作取得实质成果，规划和实施好新的国家主题年活动。两国元首为新时代中俄关系发展指明了方向，规划了新的蓝图。

李辉大使强调，促进地方合作是深化中俄关系的重要环节，也是中国驻俄使馆的工作重点之一。出席今天活动的中方大型国企、民营企业、金融机构和主流媒体代表，都是深化中俄务实合作和地方交流的积极支持者和重要参与者。推介会为双方搭建起信息交流、相互了解和洽谈对接的广阔平台，将为双方不断扩大合作创造良好条件和氛围。中方愿与俄方各界朋友共同努力，落实好习近平主席和普京总统关于深化两国务实交流和地方合作的共识，按照“政府推动、企业主体、市场运作”的原则，努力推动两国企业和地方不断深化合作，实现互利共赢，不断充实和丰富中俄全面战略协作伙伴关系的内涵。

耿丽萍总领事表示，推介会将极大推动斯维尔德罗夫斯克州对华务实合作的开展。斯维尔德罗夫斯克州是俄联邦重要经济体之一，乌拉尔中心具有丰富的自然资源、雄厚的科研实力和工业生产基础。该州多年来积极致力于开展各领域对华务实合作，是中方重要贸易伙伴。斯维尔德罗夫斯克州未来五年发展规划已确定，本次推介会为在座的企业家们提供了一个更加全面认识和了解斯维尔德罗夫斯克州、从该州未来发展规划中发现合作潜力和空间的机会。斯维尔德罗夫斯克州政府将提供良好的政策和营商环境保障，总领馆也将同时做好服务。期待中国企业抓住机遇，走近乌拉尔，走进斯维尔德罗夫斯克州，为中俄两国务实合作增添新的动力。

陶米恒大使表示，斯维尔德罗夫斯克州地理位置优越，地处欧亚板块交汇处，是欧亚大陆最重要的交通枢纽中心，也是俄联邦的经济、文化、科学和教育中心之一。该州首府叶卡捷琳堡被列入联合国教科文组织12座模范城市清单。2016年在叶卡捷琳堡举办了第三届俄中博览会，该市还将继续承办2018年第五届俄中博览会并申请2025年世界博览会，希望得到中方的有力支持。俄外交部将继续提供一切必要协助，积极推动双方务实合作，创造条件助力双方寻找商机，不断推动俄中全面战略协作伙伴关系向前发展。

库伊瓦舍夫州长介绍称，斯维尔德罗夫斯克州工业技术发达，在国际上生产钛金属和制造各种管材方面拥有领先地位，俄90%的钻井设备、70%以上的国产电力机车和40%的货运车厢均由该州企业制造。科学技术雄厚，拥有俄科学院乌拉尔分院等130多所科研机构。文化艺术绚丽，50多所国家级博物馆和30多座专业剧院落户该州，叶卡捷琳堡每年举办国际欧亚音乐节等大型文化活动。商业经济繁荣，州内共有500多家外国公司代表处，100多家星级酒店。旅游资源丰富，沿河漂流游、山区线路游、自然矿藏知识游、工业游和民族风情游等深受欢迎，并针对中国游客推出了《中国人自在行》项目。希望中国朋友来该州创业发展，助力两国务实合作。

库伊瓦舍夫州长表示，斯维尔德罗夫斯克州非常重视与中国的友好关系，近年来双方开展了多方面的互利合作。在互联互通领域，叶卡捷琳堡和北京、哈尔滨之间开通了航线，哈尔滨-汉堡铁路线途径叶市。在文化教育领域，孔子学院已成为沟通俄中友谊的桥梁。在经贸合作领域，俄中贸易园正在积极推进，双方已成功实施木材深加工、钻杆加工等项目。斯维尔德罗夫斯克州期待在石油-天然气设备生产、化工、制药和林业生产加工以及运输物流等领域加强与中方合作。斯维尔德罗夫斯克州克拉斯诺图林斯克市超前社会经济发展区和上萨尔达市“钛谷”经济特区将为中方企业提供税收等优惠。

叶卡捷琳堡市2025年世界博览会申办委员会负责人萨卡伊达克、俄国际创新工业展览会商业项目经理阿特拉什金分别介绍了该市的世博会申办计划和举办第五届俄中博览会准备工作。萨卡伊达克表示，叶市申办世博会主题为“改造世界：创新和为子孙后代创造美好未来”。2010年上海世博会取得巨大成功，俄方将学习和借鉴中方经验，并期待得到中方的支持与帮助。阿特拉什金表示，俄国际创新工业展是俄及独联体地区规模最大、最具影响力的国家级综合性工业展会，普京总统出席了第八届俄国际创新工业展开幕式并作出了高度评价。第三届俄中博览会期间，共有来自俄中250家企业参展，双方签署的合同和协议总额近10亿美元。俄中博览会成为两国企业最重要的交流平台。

推介会后，李辉大使和库伊瓦舍夫州长就加强两国地方合作等问题接受了媒体采访。

李辉大使参观斯维尔德罗夫斯克州档案文献展（人民网记者 屈海齐 摄）

人民网莫斯科12月20日电（记者 屈海齐）当地时间19日晚，俄罗斯联邦斯维尔德罗夫斯克州推介会在中国驻俄罗斯使馆举行。中国驻俄大使李辉、驻叶卡捷琳堡总领事耿丽萍、俄外交部无任所大使陶米恒、斯维尔德罗夫斯克州州长库伊瓦舍夫出席并致辞。俄外交部、经济发展部、工业和贸易部、斯维尔德罗夫斯克州主要部门及俄中贸易园、中国贸促会驻俄代表处、俄罗斯中国企业总商会、中俄媒体代表百余人出席。

李辉大使在致辞中表示，多年来，斯维尔德罗夫斯克州政府一直重视发展对华合作，双方在物流、机械制造、远程通信、新材料等方面合作成果丰硕。2016年，斯维尔德罗夫斯克州对华贸易额达到10亿美元。2017年上半年，斯维尔德罗夫斯克州对华贸易增长了34%。中国继续稳居包括斯维尔德罗夫斯克州在内的乌拉尔联邦区最大贸易伙伴地位。斯维尔德罗夫斯克州与黑龙江省哈尔滨市结为友好州市，叶卡捷琳堡与广州结为友好城市，友好关系地跨中国南北。继去年7月叶卡捷琳堡成功举办第三届中俄博览会并成为博览会俄方永久举办地之后，斯维尔德罗夫斯克州成为中俄地方合作又一标杆。明年中俄博览会将再次在叶卡捷琳堡举行，两国政府、地方、企业、媒体代表将云集斯维尔德罗夫斯克州，共商深化中俄互利合作大计，为斯维尔德罗夫斯克州深化对华合作创造更好条件。

李辉大使指出，中共十九大刚刚胜利闭幕，会议制定了中国党和国家未来发展的总体方针和行动纲领。习近平主席11月在越南岘港同普京总统举行年内第5次会晤，强调在两国各自发展的关键时期，中俄关系也迎来新的发展机遇。双方要继续加大相互支持，加强全方位合作，推动“一带一路”建设和欧亚经济联盟对接合作取得实质成果，规划和实施好新的国家主题年活动。两国元首为新时代中俄关系发展指明了方向，规划了新的蓝图。

李辉大使强调，促进地方合作是深化中俄关系的重要环节，也是中国驻俄使馆的工作重点之一。出席今天活动的中方大型国企、民营企业、金融机构和主流媒体代表，都是深化中俄务实合作和地方交流的积极支持者和重要参与者。推介会为双方搭建起信息交流、相互了解和洽谈对接的广阔平台，将为双方不断扩大合作创造良好条件和氛围。中方愿与俄方各界朋友共同努力，落实好习近平主席和普京总统关于深化两国务实交流和地方合作的共识，按照“政府推动、企业主体、市场运作”的原则，努力推动两国企业和地方不断深化合作，实现互利共赢，不断充实和丰富中俄全面战略协作伙伴关系的内涵。

耿丽萍总领事表示，推介会将极大推动斯维尔德罗夫斯克州对华务实合作的开展。斯维尔德罗夫斯克州是俄联邦重要经济体之一，乌拉尔中心具有丰富的自然资源、雄厚的科研实力和工业生产基础。该州多年来积极致力于开展各领域对华务实合作，是中方重要贸易伙伴。斯维尔德罗夫斯克州未来五年发展规划已确定，本次推介会为在座的企业家们提供了一个更加全面认识和了解斯维尔德罗夫斯克州、从该州未来发展规划中发现合作潜力和空间的机会。斯维尔德罗夫斯克州政府将提供良好的政策和营商环境保障，总领馆也将同时做好服务。期待中国企业抓住机遇，走近乌拉尔，走进斯维尔德罗夫斯克州，为中俄两国务实合作增添新的动力。

陶米恒大使表示，斯维尔德罗夫斯克州地理位置优越，地处欧亚板块交汇处，是欧亚大陆最重要的交通枢纽中心，也是俄联邦的经济、文化、科学和教育中心之一。该州首府叶卡捷琳堡被列入联合国教科文组织12座模范城市清单。2016年在叶卡捷琳堡举办了第三届俄中博览会，该市还将继续承办2018年第五届俄中博览会并申请2025年世界博览会，希望得到中方的有力支持。俄外交部将继续提供一切必要协助，积极推动双方务实合作，创造条件助力双方寻找商机，不断推动俄中全面战略协作伙伴关系向前发展。

库伊瓦舍夫州长介绍称，斯维尔德罗夫斯克州工业技术发达，在国际上生产钛金属和制造各种管材方面拥有领先地位，俄90%的钻井设备、70%以上的国产电力机车和40%的货运车厢均由该州企业制造。科学技术雄厚，拥有俄科学院乌拉尔分院等130多所科研机构。文化艺术绚丽，50多所国家级博物馆和30多座专业剧院落户该州，叶卡捷琳堡每年举办国际欧亚音乐节等大型文化活动。商业经济繁荣，州内共有500多家外国公司代表处，100多家星级酒店。旅游资源丰富，沿河漂流游、山区线路游、自然矿藏知识游、工业游和民族风情游等深受欢迎，并针对中国游客推出了《中国人自在行》项目。希望中国朋友来该州创业发展，助力两国务实合作。

库伊瓦舍夫州长表示，斯维尔德罗夫斯克州非常重视与中国的友好关系，近年来双方开展了多方面的互利合作。在互联互通领域，叶卡捷琳堡和北京、哈尔滨之间开通了航线，哈尔滨-汉堡铁路线途径叶市。在文化教育领域，孔子学院已成为沟通俄中友谊的桥梁。在经贸合作领域，俄中贸易园正在积极推进，双方已成功实施木材深加工、钻杆加工等项目。斯维尔德罗夫斯克州期待在石油-天然气设备生产、化工、制药和林业生产加工以及运输物流等领域加强与中方合作。斯维尔德罗夫斯克州克拉斯诺图林斯克市超前社会经济发展区和上萨尔达市“钛谷”经济特区将为中方企业提供税收等优惠。

叶卡捷琳堡市2025年世界博览会申办委员会负责人萨卡伊达克、俄国际创新工业展览会商业项目经理阿特拉什金分别介绍了该市的世博会申办计划和举办第五届俄中博览会准备工作。萨卡伊达克表示，叶市申办世博会主题为“改造世界：创新和为子孙后代创造美好未来”。2010年上海世博会取得巨大成功，俄方将学习和借鉴中方经验，并期待得到中方的支持与帮助。阿特拉什金表示，俄国际创新工业展是俄及独联体地区规模最大、最具影响力的国家级综合性工业展会，普京总统出席了第八届俄国际创新工业展开幕式并作出了高度评价。第三届俄中博览会期间，共有来自俄中250家企业参展，双方签署的合同和协议总额近10亿美元。俄中博览会成为两国企业最重要的交流平台。

推介会后，李辉大使和库伊瓦舍夫州长就加强两国地方合作等问题接受了媒体采访。

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