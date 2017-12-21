美财政部制裁5名俄罗斯人 “马格尼茨基名单”再次扩大

新华社华盛顿12月20日电(记者刘晨 朱东阳)美国财政部20日宣布，依据与俄罗斯人权问题捆绑的“马格尼茨基法案”制裁5名俄罗斯人，其中包括俄联邦车臣共和国领导人拉姆赞·卡德罗夫。至此，“马格尼茨基名单”人数已增至49人。

根据财政部当天发布的声明，卡德罗夫和另一人被指侵犯人权，其余3人被指参与当年由俄罗斯律师马格尼茨基揭发出的预谋犯罪。

根据规定，受制裁人员在美国境内资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。

俄罗斯律师马格尼茨基曾指认多名俄罗斯官员合谋侵吞2.3亿美元税款。2008年马格尼茨基因逃税罪名被捕，2009年预审羁押期间死亡。

美国时任总统奥巴马2012年12月签署“马格尼茨基法案”。法案规定，不得向与马格尼茨基之死及侵犯人权有关的俄罗斯公民发放美国入境签证。同月，俄总统普京签署“反马格尼茨基法案”，其中规定禁止对俄公民实施过犯罪、参与非法剥夺俄公民自由、对俄公民进行过不公正审判的美国公民入境，并查封其在俄资产。

今年1月，美财政部曾扩大“马格尼茨基名单”，将俄联邦侦查委员会主席巴斯特雷金等5名俄公民列为制裁对象。俄罗斯方面表示，美方这一行为是试图关闭双边对话，进一步恶化了两国关系。

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