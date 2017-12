中新社悉尼12月21日电 (记者 陶社兰)在悉尼迎接2018年新年庆典上,土著民族传统仪式《欢迎来到这片土地(Welcome to Country)》将在悉尼海港大桥桥墩外墙,通过动画投影讲述祖孙二人沿着悉尼海域土著民族——欧拉族(EoraNation)原生土地河流生活的历程。

资料图:当地时间2016年的最后一天和2017年的第一天之间,悉尼举行跨年庆典。中新社记者 赖海隆 摄

这部动画作品是专门为跨年庆典土著民族传统仪式《欢迎来到这片土地》而创作的,名为《这片土地生命历程中的一天(A Day in the Life of Country)》,由庆典创意顾问、澳大利亚勋章获得者罗达·罗伯茨的旁白贯穿而成。她认为整部作品所呈现的画面讲述了独有的悉尼情结。

“这个故事说明了整个澳大利亚都是土著民族生长的故土,而悉尼则是通往澳大利亚土著民族文化和历史的门户。悉尼是一座特殊的城市——这里是殖民者与原住民第一次接触的地点之一。自此,生长在这片土地的原住民与整个国家共同蜕变、成长,却从未忘记过自己传统和历史的根源。我们欢迎来自悉尼、全澳各地和世界各地的游客造访本市,在新科技和烟花灿烂的映衬下相聚在一起,共睹仪式的壮观。”罗伯茨说。

伴随投影动画出现的还有呈现海龟、鳗鱼等本土野生动物造型的新创烟火特效。与此同时,海港水面上的驳船、悉尼海港大桥以及悉尼歌剧院也将分别放射火红的烟花瀑布、花样特效和耀眼的火光。

悉尼市市长克罗芙·摩尔21日表示,自2015年跨年庆典首度推出《欢迎来到这片土地》仪式以来,在世界舞台上充分体现了澳大利亚举国上下对原住民族的敬仰和尊重。向土著民族的土地表示应有的敬意,在任何场合下都是十分庄严且不容忽视的环节。该仪式在庆典上的出现受到了悉尼市民、游客乃至全球观众的广泛好评。

今年庆典上的《欢迎来到这片土地》仪式还将包含2018年悉尼—旧金山姊妹城市50周年纪念元素。居住在旧金山海湾地区的沐玮珂玛奥龙尼(Muwekma Ohlone)印第安部落族群为这一特殊场合送来的美好寄语,也将在当晚仪式结束时出现在悉尼海港大桥桥墩外墙上。(完)

