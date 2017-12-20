

雅鲁藏布江两岸防护林

中国西藏网讯 党的十九大报告指出，要建设美丽中国，为人民创造良好生产生活环境，为全球生态安全作出贡献，并强调：“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。”

青藏高原是中国乃至南亚和东南亚的重要“江河源”，又称“亚洲水塔”。被誉为藏族“母亲河”的雅鲁藏布江在西藏境内全长2000多公里。“举目远望一片沙，大风一起不见家”曾是雅江两岸冬春季节的情景。现如今，经过10多年植树治沙改造，雅江两岸植树造林面积达45万亩，雅江山南段沿岸形成了一条长160公里，平均宽约1.8公里的绿色长廊。雅鲁藏布江绿化正是西藏生态环保工作的缩影。

1978年以后，西藏相继实施了一系列生态建设与环境保护工程。2009年，国务院批准实施了《西藏生态安全屏障保护与建设规划》，将西藏生态安全屏障保护与建设确定为国家重点生态工程。其中，拉萨市的拉鲁湿地被誉为“拉萨之肺”，是世界稀有、国内最大的城市湿地自然保护区，也是世界上海拔最高、面积最大的城市天然湿地。

“十二五”以来，西藏沙化土地治理1800平方公里。为保护生态环境，西藏已建立各类自然保护区47个，保护区总面积41.37万平方公里，占全区国土面积的33.9％，居全国之首；森林覆盖率达11.91％，活林木总蓄积量居全国首位；各类湿地面积600多万公顷，居全国首位。125种国家重点保护野生动物、39种国家重点保护野生植物在自然保护区得到很好保护。截至2012年年底，西藏有天然草地面积8511万公顷，其中可用天然草地面积6910万公顷。目前，西藏仍是世界上环境质量最好的地区之一，大部分区域处于原生状态。



日喀则市南木林县艾玛岗万亩造林 图片来源：西藏林业信息网

以日喀则为例，近年来，日喀则市紧紧围绕生态林“保起来”、城市林“绿起来”、景观林“美起来”、经济林“富起来”的目标，坚持绿色发展，大力开展植树造林，推进国土绿化进程。包括“一百万亩”植树造林、森林围城项目、国道318日喀则机场至城区快速通道项目、山体绿化工程建设项目等在内，总投资达820余亿元，大力实施全域绿色生态产业发展，切实推进日喀则市绿色生态产业综合实力。据了解，日喀则市下一步将积极按照适地适树、先易后难的原则，宜乔则乔，宜灌则灌，利用春秋两个造林黄金季节，争取在2019年全面消除4300米以下地区无树村、无树户。

据悉，截至2017年12月14日，日喀则市共投资1.3亿元，完成植树造林12.89万亩，防风防沙完成25.85万亩，共造林绿化38.74万亩，顺利完成西藏自治区下达的今年造林绿化38.69万亩的要求。（中国西藏网 综合/索朗加措）

（责编： 胡英 郭爽）