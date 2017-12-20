用户名
密码
验证码
  登录下次自动登录
  忘记密码立即注册
用户名
邮箱
新密码
确认密码
提交
中国西藏网 > 新闻 > 聚焦 > 独家新闻 > 正文

促进生态建设 共护西藏碧水蓝天

T-
T+
评论 收藏打印
作者： 索朗加措发布时间： 2017-12-20 15:20:44来源： 中国西藏网


雅鲁藏布江两岸防护林 

　　中国西藏网讯 党的十九大报告指出，要建设美丽中国，为人民创造良好生产生活环境，为全球生态安全作出贡献，并强调：“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。”

　　青藏高原是中国乃至南亚和东南亚的重要“江河源”，又称“亚洲水塔”。被誉为藏族“母亲河”的雅鲁藏布江在西藏境内全长2000多公里。“举目远望一片沙，大风一起不见家”曾是雅江两岸冬春季节的情景。现如今，经过10多年植树治沙改造，雅江两岸植树造林面积达45万亩，雅江山南段沿岸形成了一条长160公里，平均宽约1.8公里的绿色长廊。雅鲁藏布江绿化正是西藏生态环保工作的缩影。

　　1978年以后，西藏相继实施了一系列生态建设与环境保护工程。2009年，国务院批准实施了《西藏生态安全屏障保护与建设规划》，将西藏生态安全屏障保护与建设确定为国家重点生态工程。其中，拉萨市的拉鲁湿地被誉为“拉萨之肺”，是世界稀有、国内最大的城市湿地自然保护区，也是世界上海拔最高、面积最大的城市天然湿地。

　　“十二五”以来，西藏沙化土地治理1800平方公里。为保护生态环境，西藏已建立各类自然保护区47个，保护区总面积41.37万平方公里，占全区国土面积的33.9％，居全国之首；森林覆盖率达11.91％，活林木总蓄积量居全国首位；各类湿地面积600多万公顷，居全国首位。125种国家重点保护野生动物、39种国家重点保护野生植物在自然保护区得到很好保护。截至2012年年底，西藏有天然草地面积8511万公顷，其中可用天然草地面积6910万公顷。目前，西藏仍是世界上环境质量最好的地区之一，大部分区域处于原生状态。


日喀则市南木林县艾玛岗万亩造林 图片来源：西藏林业信息网

　　以日喀则为例，近年来，日喀则市紧紧围绕生态林“保起来”、城市林“绿起来”、景观林“美起来”、经济林“富起来”的目标，坚持绿色发展，大力开展植树造林，推进国土绿化进程。包括“一百万亩”植树造林、森林围城项目、国道318日喀则机场至城区快速通道项目、山体绿化工程建设项目等在内，总投资达820余亿元，大力实施全域绿色生态产业发展，切实推进日喀则市绿色生态产业综合实力。据了解，日喀则市下一步将积极按照适地适树、先易后难的原则，宜乔则乔，宜灌则灌，利用春秋两个造林黄金季节，争取在2019年全面消除4300米以下地区无树村、无树户。

　　据悉，截至2017年12月14日，日喀则市共投资1.3亿元，完成植树造林12.89万亩，防风防沙完成25.85万亩，共造林绿化38.74万亩，顺利完成西藏自治区下达的今年造林绿化38.69万亩的要求。（中国西藏网 综合/索朗加措）

（责编： 胡英 郭爽）
用户名密码注册
切换账户
发表评论
全部评论我的评论
最新最热

相关阅读

48小时点击排行

图推荐

视频 / 直播

  • 观察/
  • 文化/
  • 宗教 /
  • 旅游 /
  • 秘闻
  • 治国理政进行时
  • 老西藏精神
  • 尼玛嘉措：红军走过的地方
  • 亚格博：形色藏人
中文首页|新闻观察援藏财经教育文化旅游宗教医疗秘闻影视图片资料云
返回首页

关于我们|网站声明|诚聘英才|广告服务|频道导航|纠错热线

中国西藏网版权所有，未经书面授权禁止使用

中国西藏杂志社主办      版权所有：高原(北京)文化传播有限公司 Copyright © 2000-2017 by www.tibet.cn All Rights Reserved

E-mail: xizangzongbianshi@163.com      违法和不良信息举报电话：010-58336000

广播电视节目制作经营许可证 （京）字第04446号      京ICP备 14056809  京公网安备110102001709-1