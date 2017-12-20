时值岁末，为保证群众生命财产安全、坚决预防和杜绝较大及以上安全事故的发生，连日来，西藏各级各部门多次召开安全生产专项会议，打出“组合拳”，合力确保安全生产、平安生产。

自治区国土资源厅、农牧厅、水利厅等部门，组织干部职工认真学习吴英杰书记近期关于安全生产的批示、齐扎拉主席在11月17日“2017年1月至10月份全区经济运行情况通报暨经济工作部署电视电话会议”上的讲话精神和刘江副主席在11月3日“全区安全生产电视电话会议”上的工作部署，及时印发传达《西藏自治区人民政府办公厅关于做好年末岁初安全生产工作的通知》精神。

在交通运输领域，自治区交通运输厅以抓好道路运输安全整治、公路安全保畅为重点，坚持“隐患就是事故”的原则，深入开展“安全带——生命带”活动，全面排查治理交通运输生产经营中存在的各类安全隐患，做到“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”；与气象部门合作，跟踪掌握气象灾害信息，及时发布道路水路交通运输安全预警；严格驾驶员资格审查和车辆安全技术状况检查，督促客运站严格落实“三不进站、六不出站”规定，严格执行营运客车安全例检制度、安全告知告诫制度和实名售票乘车制度；同时，加强从业人员应急知识和技能培训，提高现场应急处置能力。

在火灾防控领域，自治区公安消防总队要求全区公安消防部队迅速转入“冬防”工作，组织全区7市（地）、74县区集中开展“八类场所”大检查、“两个专项整治”“119”宣传月等行动。目前，全区公安机关和消防部门共检查单位4300家，督促整改火灾隐患3877处，查封11家，责令暂停15家，罚款5.4万元；排查高层建筑443栋，推动全区165栋高层公共建筑、278栋高层住宅建筑100%落实专职消防安全“经理人”和楼长制度，实现“点对点”消防安全“户籍化”管理；集中查处伪劣电器尤其是电取暖器产品；部署开展“消防宣传一条街”、消防文娱演出等活动，夯实群防群治基础。

抓安全管理工作上要杜绝有制度不执行、有措施不落实、有责任不追究的情况；禁止安全生产管理工作与实际工作“两张皮”、出了事故“互扯皮”的问题；避免安全生产工作宣传“会到会”、落实“空对空”，起不到应有的效果。各单位按照自治区政府统一安排部署，压实责任。对发生性质严重、影响恶劣的典型事故，一律提级调查，并逐级约谈相关地方政府和部门负责人、事故单位主要负责人；对失信生产经营单位及相关人员实施有效惩戒。

（责编： 郭爽）