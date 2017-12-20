接到微信群里的通知，我认真收看了西藏卫视近期播出的《口述西藏》第二季前几期节目。那些熟悉的音乐、熟悉的形象、熟悉的名字和不太熟悉的画面、不熟悉的细节，把我带回小时候父母的故事里……

我的父亲单超、母亲吕耀清都是1950年进藏的十八军战士，我是听着金珠玛米和农奴翻身解放的故事长大的，藏族歌曲是我最熟悉的音乐。当电视画面出现电影《农奴》的镜头，出现才旦卓玛等藏族艺术家形象时，我脑海里随之涌出父母常哼唱的《共产党来了苦变甜》《北京的金山上》《逛新城》《洗衣歌》等经典音乐的旋律，眼前映现父母讲述十八军进军西藏“一路上与风雪严寒斗、与空气稀薄斗、与变幻无常的高原气候斗、与奔流湍急的雪崩泥石流和冰河斗、与反动藏兵和帝国主义国民党匪特斗、还要与饥饿斗……”（注1）的画面。“我们吃了多少苦、流了多少汗，有多少好同志牺牲在草原深处雪山之巅，以及湍急的河流中啊！在那些艰难困苦的情况下，我们从来没有放松自己解放西藏、把红旗插上喜马拉雅山的斗志。我们都懂得，我们吃苦，我们牺牲，都是为了完成祖国统一，让西藏人民过上幸福生活！（注2）”他们那一代军人创立的“一不怕苦二不怕死”的老西藏精神成为后辈戍边卫国建设家园的精神高地，激励一代代西藏人在雪域高原建功立业，向世界展示文明繁荣进步的新西藏。

《口述西藏》的每一位讲述者说到自己与西藏的故事时，都是满怀深情，眼含热泪。他们把青春韶华留给了那片热土，他们把智慧才干献给了那里的藏族同胞，特别几位农奴出身的藏族同胞在共产党的培养下成长为人民艺术家，这是只有共产党领导下的社会主义新中国才可能发生的事，正如歌曲所唱《共产党来了苦变甜》。而传世经典电影《农奴》、大型音乐舞蹈史诗《东方红》里藏族歌舞《毛主席祝您万寿无疆》等优秀文艺作品，不仅凝结了藏汉文艺工作者的心血，更是民族团结的成果，成为西藏摆脱封建农奴制枷锁走进社会主义新时代的历史教科书和我国艺术宝库里璀璨的明珠。

收看完《口述西藏》几期节目，我禁不住找出父亲单超八十年代创作的西藏题材作品《布达拉宫的枪声》《燃烧的雪山》《女活佛历险记》《活鬼谷》《飞来的礼物》《天涯情丝》阅读。这些作品描述了西藏和平解放前后的变化和民主改革及建设西藏进程中惊心动魄的故事。通过阅读，我进一步体会到父亲对西藏、对十八军战友、对藏族同胞的拳拳之心，这时候才真正理解他当年呕心沥血挑灯夜战孜孜不倦写作的情怀，父亲与讲述者对西藏、对藏族同胞是心同此心、情同此情。虽然他现在被病痛折磨得失去了表达功能，但他的作品却让他对西藏的深情成为永恒。

在《口述西藏》栏目的启发下，我觉得作为十八军的后代有责任宣传西藏、宣传党在西藏所做的工作。于是，利用双休日我带着女儿用机顶盒的回放功能再次收看《口述西藏》节目，边看边跟她讲我所了解的情况，看完后她居然说想去西藏支教（她现在是北京市东城区重点小学语文教师），为藏族同胞做点事情。我问她不怕条件艰苦吗？她说，当年姥爷姥姥那批军人徒步进藏、物质匮乏都完成了统一祖国的使命并建设新西藏，现在条件这么好应该能承担。我告诉她，姥姥年轻时在西藏当过小学老师，她的兴趣更大了，说要继承姥姥的事业。没想到一个电视节目让年轻人产生了为藏族同胞服务的念头。无论她将来是否有机会实现这个理想，能有这个想法让我很欣慰。

感谢西藏卫视《口述西藏》栏目播出的节目，让我再次领略了西藏风情，加深了对当年十八军和平解放西藏深远历史意义的理解，重温了那些经典故事和音乐，了解到藏族艺术家成长过程，再次阅读父亲的作品体会他的西藏情结，使我更加热爱西藏，并把对西藏的感情传递给我的女儿，激发第三代向往西藏、服务西藏的豪情！（中国西藏网 文/单毅虹）

注1、注2：引号里的文字摘录自单超所著短篇小说集《燃烧的雪山》后记。

作者简介：单毅虹，十八军子弟

（责编： 胡英 郭爽）