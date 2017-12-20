中国西藏网讯 国家旅游局副局长魏洪涛12月18日表示，国家旅游局将按照今年9月召开的全国旅游援藏工作会议的部署，落实援藏各项工作，助力西藏拓展旅游市场，推动客源互送，促进西藏旅游业的健康快速发展。将在2018至2020年完成对口援藏省市为西藏输送游客2000万人次的目标。“游客援藏”这种全新的援藏方式，将进一步推动把西藏建设成为重要的世界旅游目的地的步伐。



图为西藏鲁朗国际旅游小镇一瞥 图片来源：人民网

西藏自治区副主席多吉次珠表示：“旅游业已成为西藏名副其实的支柱产业和富民兴藏的龙头产业，在全区经济社会发展大局中发挥着越来越重要的作用”。通过旅游援藏，西藏旅游基础公共服务设施显著改善，对内对外开放水平逐步提高，旅游新产品、新业态不断涌现，神秘神圣神奇的旅游资源吸引着越来越多的国内外游客。截至2016年底，西藏全区A级旅游景区达117处，星级饭店(宾馆)达246家、星级家庭旅馆448家、餐饮服务企业212家、旅游客运企业19家、旅行社244家。全区旅游经济就业总人数突破30万人，行业固定资产超过200亿元。2017年1至6月份全区累计接待游客860.88万人次，比上年同期增长25.3%。实现旅游总收入达到92.55亿元，同比增长32.2%。

据悉，今后国家旅游局将培育一批突出高原特色的旅游精品，提升旅游产品品质和服务水平，增强西藏旅游产业竞争力；支持西藏有条件的地区因地制宜开发符合高原生态和藏民族文化特征的专项特色旅游产品；支持建立“唐竺古道”旅游推广联盟，大力推动“唐蕃古道”“茶马古道”品牌产品建设；支持鲁朗创建国家级旅游度假区；指导建设5A级景区、中国特色旅游目的地、全域旅游示范区、国家级旅游度假区、旅游休闲示范城市、港澳青少年游学基地、旅游特色小镇等，切实有效提升西藏整体形象，吸引更多海外业界和游客来西藏考察旅游。2017年至2020年，西藏旅游业将根据发展实际、国内外需求及接待能力，每年邀请境外160名旅行商和主流旅游媒体记者赴西藏采风踩线、考察交流。（中国西藏网 综合/周晶）

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