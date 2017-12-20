中国西藏网讯 自2012年以来，四川省大力实施省内“7+20”对口支援藏区工作，通过强支撑产业，聚人才智力，变“输血”式帮扶为“造血”式脱贫，切实增强了四川省藏区的经济内生动力。其中，成都市郫都区对口支援甘孜藏族自治州道孚县。2016年9月郫都区第四批援藏队入驻道孚县。今年以来，郫都区对口支援道孚县工作按照有关要求，聚焦“精准”发力，以一、三产业互动发展为纽带，以高原生态种养循环示范基地、万亩油菜农旅结合产业基地等援藏项目为抓手，全力抓好产业帮扶，助推道孚县脱贫致富。

作为郫都区新一轮对口支援甘孜州道孚县的产业项目，一大批高原农特产品取得了大丰收，12月16日，四川省高原农特产品郫都区推介会在成都市郫都区拉开帷幕，将进行为期20天的展销。

四川省委藏区办专职副主任徐君，成都市委统战部、成都市援藏办、郫都区、道孚县相关领导出席推介会。

此次前来成都推介的高原农特产品均是郫都区对口援助道孚县实施的产业项目。道孚高原生态特色产品成都运营中心、道孚县源绿绿色食品开发有限公司等单位还与成都德惠商业有限公司、四川永辉超市有限公司等大型商超企业签订合作协议，通过推介直销、商超专卖、免费柜台等形式，助推高原优质农牧产品走向成都市场，促进道孚县产业发展和农牧民脱贫增收。

在道孚县康丽藏香猪养殖专业合作社展位前，前来购买的市民络绎不绝。“为了让更多市民体验藏香猪的独特，合作社拿出了六折的优惠价，每斤藏香猪仅卖28.8元，不到一个小时，就卖出了200多斤”。该合作社负责人介绍，作为郫都区援建引进道孚县的项目之一，位于道孚县麻孜乡的该合作社已经辐射6个贫困村，实现藏香猪出栏率达到2000多头。

“接下来还将举办高原农特产品进社区、进食堂、进农贸市场等活动，在更大的范围推广高原农特产品。”郫都区第四批援藏工作队副领队肖健介绍说，经过前期线上线下的宣传推广，道孚县农特产品已经接到了500万元的订单，通过此次推介活动预计能够帮助道孚县农产品拓展至少50%的市场，将实现销售1000万元。

郫都区对口支援道孚县后，针对藏区当地丰富的农牧资源，郫都区积极引导区内企业到道孚县合作发展，着力打通农畜产品种植、加工、销售全产业链条，助力道孚县走出一条现代农牧业发展之路，促进贫困群众多渠道增收。到目前，郫都区已成功将郫都区志华农场、成都奥天网络科技公司、成都润康油脂有限责任公司等多家相关企业引入道孚县，并积极引导当地农牧民建立合作社，建成了全省最大春油菜基地、甘孜州首个国家地理标志产品基地和高原种养循环示范基地等产业基地，强有力助推了当地经济快速发展，帮助农民脱贫增收。（中国西藏网 文/胡瑛）

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