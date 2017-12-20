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红原构建“互联网+特产+大型餐馆”商业形态助推精准脱贫

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发布时间： 2017-12-20 15:44:54来源： 人民网-四川频道


生态家园。

　　18日，由红原县人民政府主办的“首届红原牦牛美食文化节暨草原旅游推介启动仪式”在成都开幕。红原牦牛相关产品将正式在京东商城上线，同时红原县人民政府与成都大蓉和餐饮有限公司签订合作协议并建立长期供应关系，将推出家常系列牦牛菜品，让红原牦牛走上大众餐桌。

　　据红原县相关领导介绍，本次活动不仅彰显红原牦牛美食和文化价值，更是在红原人民政府的组织领导下，结合电商平台、线下餐饮，共同搭建牦牛肉产品线上、线下交易的生态闭环，构建“互联网+红原特产+线下大型餐馆”的商业形态，是助推红原藏区人民脱贫攻坚，增加农牧民收入新途径的一次创新探索。

　　“红原牦牛、红原奶粉都是非常好的生态食品，但是由于地处西部高原、加上商业化实践效果不太理想，红原牦牛就一直‘养在深闺人未识’。而通过‘互联网+红原特产+线下大型餐馆’的交易模式，将有效从互联网线上、线下拓宽红原生态产品知名度，帮助合作社和农牧民打开销路。”中国消费经济学会会长、西南财经大学成渝经济区发展研究院院长杨继瑞教授谈到。

　　“这个红原牦牛肉干太鲜美了，我晓得红原牦牛是逐水草而生，红原牦牛吃起不仅美味，而且健康、放心。”参加本次红原牦牛美食节的成都市民向先生如是说到。


草原、星空、帐篷。王庆新摄


日干乔湿地风光。


花海。


首届红原牦牛美食文化节暨草原旅游推介启动仪式现场。

（责编： 于超）
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