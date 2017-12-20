

大型原创交响合唱音画《追梦三江源》在西宁艺术实验中学华丽上演。 张添福 摄



大型原创交响合唱音画《追梦三江源》在西宁艺术实验中学华丽上演。 张添福 摄



大型原创交响合唱音画《追梦三江源》在西宁艺术实验中学华丽上演。 张添福 摄

大型原创交响合唱音画《追梦三江源》19日晚在青海西宁艺术实验中学华丽上演。

上述交响合唱音画由《江源魂》《欢腾的草原》《巴颜喀拉山旧话》《圣域精灵的呼唤》《春归净域》《高原明珠》等六部分构成。

“六个乐章从不同角度，把历史与现实的生态情结，交织联系在一起，既有对沧桑历史的追寻，又有对当前现实的反思，更有对高原未来重现辉煌的无尽憧憬。”《追梦三江源》主创李斌说，“我们力图打造青海省首部以保护三江源为主题，极具地域特色、雅俗共赏的原创交响合唱音画。”



大型原创交响合唱音画《追梦三江源》在西宁艺术实验中学华丽上演。 张添福 摄



图为《追梦三江源》中的藏族领唱。 张添福 摄

“在毗邻三江源的河湟谷地，精心创演大型原创交响合唱音画《追梦三江源》，采用大众喜闻乐见、能够聚合本土优质艺术资源、符合国家乃至国际艺术发展潮流的交响合唱音画形式，发出了西宁人民热爱自然、保护自然，促进人与自然和谐相处的呼唤。”西宁市委常委、宣传部长王霞此前表示。

青海作为中国生态高地，李斌表示，为彰显三江源生态保护盛景，“我们拟以本次演出为契机，召集青海省内外知名艺术家，组建三江源爱乐乐团，打磨作品，将《追梦三江源》打造成青海省乃至全国生态保护主题的艺术精品。”

（责编： 于超）