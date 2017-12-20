图为首旅集团党委书记、董事长段强赴西藏拉萨看望集团派出的第六批北京市援藏干部公寓服务团队的全体成员。

首旅酒店集团是一家以专业化酒店品牌运营管理为主的上市公司，旗下管理的从五星级到经济型的酒店超过百家。为了支持北京市与西藏自治区的对口支援工作，首旅酒店集团积极落实北京市有关指示精神，在首旅集团统一部署下，发挥服务管理的丰富经验，先后选派了多批服务团队奔赴雪域圣地拉萨，承担了北京援藏干部公寓、北京援藏前线指挥部餐厅的管理服务任务。

以“中国服务”为指导 为援藏干部打造一个家

走进援藏干部公寓，墙壁上一个巨大的“家”字让人顿生温馨之感。这正是首旅酒店集团援藏服务团队以首旅集团提出的“中国服务”理念为指导，努力达到全心全意为援藏干部在拉萨打造一个温暖的家的目标。2013年以来，服务团队进一步完善了工作机制，形成了“安全第一、创新服务”的新局面。

服务团队严把安全关，始终把保障援藏干部安全放在第一位。服务团队领队说：“援藏干部的饮食安全最重要的工作。”服务团队严把采购关、进货关、制作关、储存关，后厨和库房等安全种地，严禁无关人员进入。“由于公寓不属于办公场所，没有武警站岗，我们服务团队就与当地派出所加强联系，制定了有效的安全预案。”团队的每一位成员在本职工作之外，都兼有巡逻值班任务。领队骄傲地说：“几年来，援藏干部公寓没有发生一起食品安全和人身财产安全事故，援藏干部非常满意，都称赞服务团队为他们打造了一个最安全、最放心的家。”

在拉萨，即使是最简单的一日三餐，要做到既注意营养搭配，又变换花样，也是非常不易的。据领队介绍，拉萨的食品原材料和北京相比，平均要贵上30%，冬季甚至要贵上一倍以上，而且高原气候非常影响菜品的制作和口味。然而服务团队始终认为一日三餐必须让援藏干部满意，这是让大家安心工作的基本条件。为此，厨师们克服困难，想方设法翻新饭菜花样，还学习藏餐小吃制作工艺。现在，北京援藏公寓不断创新的北京菜大受欢迎，特别是这里的炸酱面在拉萨已是赫赫有名了。

随着援藏工作的发展，拉萨的援藏干部及相关工作人员不断增加，目前已达100多人。服务团队对援藏干部在生活上照顾得无微不至，就像家里人一样叮嘱他们穿多少，吃什么，与家里通信没有等等。服务团队时刻惦记那些生病或者住院的援藏干部，不仅专门做好病号餐送到病房，还要24小时看护。每个援藏干部家属来公寓探亲，领队都会去献上哈达，送去水果和纪念品。

公寓的每一批服务团队刚进藏的时候，都会有高原反应。在这样情况下，他们始终保持这积极乐观的心态和饱满的工作热情，做到“缺氧不缺精神、艰苦不怕吃苦”，第四批的领队就患上了“高原性高血压”，每天吃药坚持工作；厨师老李得了肺水肿，确诊后医生让他马上住院治疗，可他还是先回到公寓抓紧时间做好了三天用的馒头花卷才去住院，稍有好转就提前出院投入工作。

多角度融入拉萨 自觉做好民族团结工作

首旅酒店集团要求服务团队在拉萨除了做好本职工作之外，还要自觉促进民族团结。领队说：“因为援藏公寓平时要长期雇佣几名藏族员工，到了旺季还会临时增加，最多时达到十几人，所以服务团队首要就是与藏族员工搞好关系，通过他们融入当地生活，与援藏干部共同做好民族团结工作。”在藏族员工面前，服务团队的成员深知自己代表着首都北京，大家认真学习相关民族政策，一言一行都尊重少数民族的风俗习惯。

每到藏历年的时候，即使再忙再累，也要给藏族服务员放假，让他们回家过年。几任领队都带领厨师们坚持到藏族员工家走访慰问，宣传了党的民族政策，首旅酒店集团服务团队赢得了藏族同胞的欢迎，交到了很多藏族朋友，展现了北京人民的真诚和热情。

首旅酒店集团的服务团队员工们表示，未来将不辜负北京市和首旅集团的重托，始终以高度的政治责任感和对民族团结工作的热情，默默无闻用心服务，全力以赴投入到为援藏干部后勤服务工作中，以实际行动为西藏繁荣发展和民族团结事业做出贡献。（中国西藏网 文/周晶 图片由首旅酒店集团提供）

（责编： 胡英 郭爽）