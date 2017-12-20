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西藏150户因患高原风湿病致贫群众迁入羊八井镇新家享受温泉

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作者： 次仁顿珠发布时间： 2017-12-20 17:20:49来源： 中国西藏网

　　中国西藏网讯 近期西藏自治区党委副书记、自治区主席齐扎拉在拉萨市调研易地扶贫搬迁等工作时强调，要深入贯彻落实习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，坚持以人民为中心的发展思想，紧扣脱贫目标，突出精准，完善机制，全力抓好高海拔地区易地搬迁各项工作，让各族群众生活更加幸福安康。

　　 当雄县羊八井镇精准扶贫易地搬迁项目是以高原风湿病为主的高海拔因病致贫群众跨区域搬迁的试点项目。当前，随着一期工程已基本完工，那曲、阿里、昌都等地的150户患病群众正陆续入住，首批农牧民群众陆续搬进新家，开启了新生活。


图为农牧民群众的新房 图片来源：拉萨日报

　　在羊八井镇精准扶贫易地搬迁工程现场看到，一栋栋错落有致的藏式建筑，一条条干净整洁的水泥道路。随着首批农牧民群众陆续搬进新家，一张张淳朴的笑脸都发自内心地感谢党和政府。入住新房的群众纷纷说，这里的条件好，新房舒适暖和，高原风湿病在家中就能得到温泉治疗，病痛有不同程度的缓解了；党和政府还在积极帮助我们大家增收致富。

　　据悉，羊八井镇精准扶贫易地搬迁工程将实现“照明通”“电视通”“电话通”“道路通”“天然气通”“自来水通”；按照新农村建设规划的乡村将实现村级卫生站、村级活动室、村经济发展主导产业项目；搬进新居的农牧民群众将享受更好的生活环境和养老规划服务。 


图为农牧民群众的新房 图片来源：新华网

　　日前，齐扎拉来到古荣乡高海拔生态功能区生态搬迁安置项目施工现场调研，详细了解工程进度和产业配置等情况。他说，要理顺体制机制，提升搬迁点综合服务能力；要倒排工期，加快施工进度，真正把好事办好、实事办实。

　　据了解，古荣乡高海拔生态功能区生态搬迁安置项目建成后，那曲地区尼玛县的2621102人将整体搬迁到这里。(中国西藏网 综合/次仁顿珠）

（责编： 胡英）
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