为促进拉萨市农村留守儿童健康成长，维护未成年人合法权益。日前，拉萨市人民政府印发《加强农村留守儿童关爱保护工作的实施意见》，提出拉萨市将建立农村留守儿童精准识别机制，农村留守儿童关爱保护体系，农村留守儿童源头预防机制。

农村留守儿童是社会的一个特殊群体，指父母双方外出务工或一方外出务工另一方无监护能力、不满16周岁的农村未成年人。“做好农村留守儿童关爱保护工作，关系到未成年人健康成长，关系到家庭幸福和社会和谐，关系到全面建成小康社会大局。加强农村留守儿童关爱保护工作、维护未成年人合法权益，是各级政府的重要职责，也是家庭和全社会的共同责任。”拉萨市民政局相关负责人说道。

《加强农村留守儿童关爱保护工作的实施意见》指出，实施农村留守儿童关爱保护工作需要坚持家庭责任、政府主导、全民关爱的原则。落实家庭肩负主体责任，监护人要依法尽责，在家庭发展中首先考虑儿童利益；加强对家庭监护和委托监护的督促指导，确保农村留守儿童得到妥善监护照料、亲情关爱和家庭温暖。健全农村留守儿童关爱服务体系和救助保护机制，切实保障农村留守儿童合法权益。充分发挥村（居）民委员会、群团组织、社会组织、专业社会工作者、志愿者等各方面积极作用，着力解决农村留守儿童在生活、监护、成长过程中遇到的困难和问题。

通过家庭、政府、学校尽职尽责，以及社会力量的积极参与，全面建成农村留守儿童关爱保护工作体系，强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预等农村留守儿童救助保护机制有效运行，侵害农村留守儿童权益的事件得到有效遏制，未成年人保护规章和制度体系更加健全，全社会关爱保护儿童意识普遍增强，儿童成长环境更为改善、安全更有保障，儿童留守现象明显减少。

目前，拉萨市全市范围内关于农村留守儿童的摸底排查工作已经开展，将不满16周岁的农村未成年人家庭全部纳入摸底排查范围，重点排查有不良行为和严重不良行为的未成年人，通过摸底排查，精准采集数据信息，准确掌握农村留守儿童家庭情况、监护情况、就学情况、行为情况等。为建立农村留守儿童精准识别机制打好基础。

在关爱保护体系中，将就农村留守儿童家庭保护、属地保护、救助保护、医疗保障、教育保护、司法保护等方面进行强化，发挥社会力量关爱帮扶作用，切实建立起农村留守儿童关爱保护体系。

为建立农村留守儿童源头预防机制，拉萨市将落实外来务工人员子女同城待遇，大力推进外来务工人员市民化进程，为其更好地监护照料未成年子女创造条件。同时，加快发展地方优势产业，加强基本公共服务，制定和落实财政、金融等优惠扶持政策，落实定向减税和普遍性降费政策，为农牧民工返乡创业就业提供便利条件，引导扶持农牧民工返乡创业就业。

（责编： 郭爽）