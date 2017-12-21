

图为茶卡盐湖景区。 孙睿 摄

“随着青海茶卡盐湖旅游越来越火爆，我们的家庭宾馆生意也越来越好了，现在一年能挣4万余元，家里贫困户的‘帽子’也摘了，生活也变好了。”20日，居住在茶卡镇上的姜发菊高兴地对记者说。



图为姜发菊家开设的家庭宾馆客房内，姜发菊在整理床铺。 孙睿 摄

茶卡盐湖位于青海省海西蒙古族藏族自治州乌兰县茶卡镇，为柴达木盆地东大门。因其旅游资源禀赋可与玻利维亚乌尤尼盐沼相媲美，享有中国“天空之镜”之美称。

今年43岁的姜发菊一家是2013年从20公里外的巴音村搬迁至茶卡镇上的贫困户，2013年以前，由于丈夫经常患病，失去了劳动能力，两个女儿都还在上学，姜发菊只能靠外出打临工赚取微薄的生活费，一家人挤在30平方米的土房里，生活入不敷出。2015年，丈夫罹患白血病，昂贵的治疗费使本不富裕的姜发菊一家雪上加霜，被筛选为贫困户。后来通过登记注册家庭宾馆，才使得生活慢慢变好。



图为姜发菊家开设的家庭宾馆客房。 孙睿 摄

巴音村驻村扶贫“第一书记”白海龙介绍，2015年，当地政府为抓住茶卡盐湖旅游“井喷式”的发展机遇，引导重点贫困村巴音村、一般贫困村茶卡村群众搬迁至茶卡镇开办家庭宾馆、农家乐，大力发展旅游服务，把社会帮扶与贫困群众自我发展相结合，形成了外部多元扶贫与自我脱贫的互动机制，加快了产业转型发展，有效巩固了脱贫攻坚成果。

同时，为营造良好的经营秩序，实现有序管理，防止恶性竞争，镇党委、镇政府在家庭宾馆出现的早期，倡导茶卡村、巴音村农户成立了茶卡镇家庭宾馆服务中心，由服务中心统一为游客提供住宿服务。并积极协调有关部门，为家庭宾馆和农家乐经营户开展了消防、食品安全、治安、家庭宾馆服务、厨师等知识和技能培训，以加强家庭宾馆、农家乐的经营管理和安全防范，提高经营户服务质量，满足游客需求。此外，还发挥现代网络资源优势，积极引导群众进行网上家庭宾馆注册，预约住宿。



图为姜发菊正在家庭宾馆的阳台整理花草。 孙睿 摄

“如今，巴音村共有25户开设家庭宾馆，其中有4户贫困户都依托家庭宾馆脱贫致富，贫困户年人均收入达3万余元。”白海龙说。

“目前，全镇已登记在册家庭宾馆168家，共有接待床位2180余张，开设农家乐8家。2017年，茶卡盐湖共接待游客8.7万人次，收入约1098万元，实现户均收入约5万元。”主管扶贫的乌兰县委常委、县政府副县长邓永胜告诉中新网记者，通过旅游促进转型发展，家庭宾馆经营收入已成为贫困户增收主要来源。

（责编： 于超）