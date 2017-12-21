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中国西藏网讯 走在古老的八廓街上，大昭寺北面的“清政府驻藏大臣衙门旧址陈列馆”庄严肃穆，吸引了不少人的目光，参观游览的人群络绎不绝。



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馆址所在的藏式传统大院名为“冲赛康扎康”，距今已有300多年历史，是全国重点文物保护单位。清朝中央政府曾在这里设立首座驻藏大臣衙门，后改建为双忠祠。辛亥革命后，双忠祠先后用作邮局、警察局等机构。西藏和平解放后，大院分配给民众居住。



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清政府驻藏大臣衙门旧址从政府衙门到百姓居所，再到今天的爱国主义教育基地，岁月变迁中见证了西藏的历史，也见证了普通百姓的家长里短。



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西藏话剧团以清政府驻藏大臣衙门旧址这一历史线索为切口,创作出话剧《大院的变迁》（暂定），12月20日下午，该剧在西藏藏戏艺术中心汇报审查演出。



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《大院的变迁》（暂定）通过大院拆除违建、其美的“秘密”、普珠扎为养母送葬、居民整体搬迁四个场次，以片段式的表述，讲述了大院近40年来藏、汉、回等多民族邻里之间和睦相处、共同追求美好生活的故事。



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全剧通过大院里百姓的点滴生活来展现最温暖、最人性化、最真实的古城拉萨。“话剧旨在通过大院里的人和事展现西藏的发展进步，充分体现加强民族团结、建设美丽西藏的核心主题，突显改革开放后西藏短短几十年跨越上千年的发展变化。”该剧导演尼玛玉珍说。（中国西藏网 文/贾华加 图/赵耀）



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（责编： 胡英 郭爽）