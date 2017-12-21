一条通向田间地头的公路，让今年60岁的四川省阿坝藏族羌族自治州小金县日尔乡日尔村村委会主任张国兴喜上眉梢。家里种的8亩苹果，每年让他有3万元左右的收入。“村上的路修到了地头，刚摘下的苹果可以马上运走。”张国兴介绍，这里靠近350国道，将苹果运向成都也很方便。

为了让特色农产品业得到更大发展，四川省全力推进农村公路向城镇新区、产业园区、农村社区延伸，大力修建旅游路、资源路、产业路，使一条路连接一方园区、带动一方产业、致富一方群众。

2013年以来，四川省交通运输厅安排实施干线公路联网畅通等16个专项工程，全省公路水路建设投资每年保持在1200亿元以上。今年1月至10月，四川省仅在交通精准扶贫方面，就完成投资570亿元，占年度目标514亿元的110.9%，各项建设任务有力推进。

目前，四川省98％的乡镇通沥青（水泥）路、95.7％的建制村通硬化路，贫困地区的交通基础设施条件得到极大改善，小金县的特色产业也因此受益。“路好了，运输过程中的损坏就小了，小金的苹果越来越受欢迎。我们也逐步跟大型超市签了协议，搞订单式生产。”张国兴告诉记者。

不只是小金县，在黑水县、壤塘县和色达县，交通扶贫的作用也越发凸显。这一深刻变化的背后，离不开交通运输部的定点扶贫帮扶。统计显示，2009年至今年10月底，交通运输部在小金、黑水、壤塘、色达4个县累计安排定点扶贫专项资金11.8亿元，支持1350公里农村公路、46座农村公路桥梁建设，4个县至州府马尔康已基本实现三级及以上公路连接，形成了2个方向以上的对外生命通道。

权威分析显示，预计今年年底，交通运输部对口帮扶的小金、黑水、壤塘、色达4县，贫困发生率将降至7.5％，同比降低5个百分点。

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