

图为参赛选手 摄影：赵耀

中国西藏网讯 乒乓球作为我国的国球，受众十分广泛，就连在高海拔地区的西藏，底蕴也十分深厚，上至耄耋老人，下到小孩子都能一试身手。

西藏进入冬季以后，气温骤降，运动健身方式有了明显转变，从室外的大球运动转向了室内的小球运动，小球也能见大智慧。



图为拉萨市首届乒乓球羽毛球联赛开幕式 摄影：赵耀

“胡敏，要多利用自己的优势，打短球，不要拉长球。”来自拉萨中学的乒乓球教练焦急地喊了暂停，及时叮嘱参赛队员。这样类似的场景在拉萨八中体育馆常常发生，据教练介绍，12月20日拉萨市举办首届乒乓球、羽毛球联赛，让广大市民朋友在寒冷的冬季，感受室内体育竞技的魅力。



图为已经荣获女子组单打冠军的王璇 摄影：赵耀

在不大的场馆里，参赛队员们不管是用横拍还是竖拍，挡、抽、削、搓用的是相当有水准，不时引发阵阵喝彩声。“近年来，随着全民健身意识的不断增强，乒乓球爱好者间交流切磋的机会增多，参赛选手整体水平有了明显的提升。”担任此次联赛乒乓球裁判的刘波向记者介绍。



图为比赛裁判刘波 摄影：赵耀



图为参赛选手次朗 摄影：赵耀

“我从初一开始就学习打乒乓球，在教练的悉心指导下，乒乓球技术获得了很大提升，并且参加了在浙江桐乡举办的第十八届全国中学生乒乓球锦标赛”。他叫次朗，正在北京实验中学就读高一，球风凌厉、打球细腻，从发球到喂球都不像是16岁的孩子，此次报名比赛，就是为了更好地向技术高的前辈学习。



图为参赛选手 摄影：赵耀

和次朗一起来的还有他的教练桂老师。据桂老师介绍，次朗等5名同学进入乒乓球队后，在技术提高的同时，整个人也变得开朗起来，变得善于和人打交道，变得更有礼貌，即便是面对高考的压力，拥有一个终身的爱好，就是最好的缓解压力的途径。



图为参赛选手配合练习 摄影：赵耀

据了解，此次联赛共计300余人参加，将采用单淘汰赛的形式进行比赛，最终经过激烈角逐，评选出优胜者，比赛将持续到23日。（中国西藏网 图、文/赵二召 赵耀）

（责编： 胡英 郭爽）