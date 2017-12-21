习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化的最新成果，这一伟大思想的卓越贡献在于实现了“四大突破”。

一是突破了西方世界炮制的诋毁社会主义和东方文明的“历史终结论”、“西方中心论”、“文明冲突论”、“普世价值论”等多重理论包围，杀出一条血路，证明了社会主义是人类走向文明的必然选择。“历史终结论”断定，人类历史发展将在西方资本主义自由民主制度终结，曾经迅速发展的社会主义彻底垮台。“西方中心论”认为，人类文明始于西方并形成不可替代的中心向外扩散，西方文明最优越，非西方国家只能复制不可超越。“文明冲突论”预言，不同文明间的冲突与战争是必然趋势不可避免。习近平新时代中国特色社会主义思想的提出及其在中国的辉煌成就，证明了“历史终结论”是幼稚的，社会主义有无限的生命力，是人类社会走向文明的必由之路；证明了“西方中心论”是片面的，“条条大道通罗马”，人类走向文明的道路有很多条，条条都有优越性和独特性，追求幸福生活的人类不可能吊死在“西方中心论”的一棵树上，中国道路已经为人类文明提供了信得过的东方榜样；证明了“文明冲突论”是荒谬的，走包容、合作、共赢之路，避免冲突，构建人类命运共同体才真正是不同文明的共同追求；证明了“普世价值论”是别有用心的，中国的社会主义核心价值观才是适合中国国情的。总之，习近平新时代中国特色社会主义思想及其伟大实践，有力地回应了西方世界炮制的诋毁社会主义和东方文明的多重论调，证明了社会主义是人类文明的必然选择，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择，为解决人类问题贡献了中国智慧和中国方案。

二是突破了我们对社会主义建设规律探索的历史局限,必将推动中华民族伟大复兴中国梦的实现。建国以来，我们对中国特色社会主义建设规律的艰辛探索是卓有成效的，为中国社会主义现代化建设奠定了坚实的基础。由于历史的原因，对社会主义建设规律的认识还不够深入。十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，从多个层面进行了理论探索和创新：对包括新时代坚持和发展中国特色社会主义的总目标、总任务、总体布局、战略布局和发展方向等基本问题进行了探索，得出了新的结论；对经济、政治、文化、社会、生态文明、“一国两制”、党的建设等各方面作出了理论分析和政策指导；对各个领域的理论分析和政策实施提出了具体要求。习近平新时代中国特色社会主义思想包含的这些层面的理论探索和创新，表明中国共产党对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识达到了一个崭新的时代高度。同时，党的十八大以来，中国特色社会主义取得的伟大成就，从实践的维度生动地证明了中国特色社会主义是科学社会主义理论逻辑和中国社会发展历史逻辑的辩证统一。辉煌的成就意味着，在实现中华民族伟大复兴中国梦的道路上，中国共产党带领中国人民进入了一个新的时代，站在了一个新的历史起点上。这是中国共产党人探索的历史积淀，积小胜为大胜，积跬步而至千里，总体小康目标已经实现，我们已经看到中国全面建成小康的曙光。如今，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。在实现中华民族伟大复兴中国梦的道路上，中国共产党带领中国人民站在了一个新的伟大起点上。

三是突破了党的建设“宽松软”的状况，实现了党的建设由“宽松软”到“严紧硬”的深刻转变，全面从严治党成效卓著。十八大以来，针对党内存在的很多问题，以极大的政治勇气，开始了全面从严治党，全面加强党的领导和党的建设，坚决改变管党治党宽松软状况。首先，着力解决人民群众反映最强烈、对党的执政基础威胁最大的突出问题。出台中央八项规定，严厉整治形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，坚决反对特权。随后，一系列的措施跟进，从严治党不断深化。推动全党尊崇党章，增强四个意识，坚决维护党中央权威和集中统一领导，严明党的政治纪律和政治规矩，层层落实管党治党政治责任。深入开展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。通过全面从严治党，实现了党的建设由“宽松软”到“严紧硬”的深刻转变，全党理想信念更加坚定、党性更加坚强，选人用人状况和风气明显好转，党内法规制度体系不断完善，实现中央和省级党委巡视全覆盖，坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，反腐败斗争压倒性态势已经形成并巩固发展，中国共产党群众拥护的优势不断巩固和扩大。

四是突破了自上世纪80年代以来世界社会主义运动陷入低潮的困境，证明科学社会主义具有不同模式和强大的生命力。苏东剧变是个拐点，引起了一连串的反应，世界社会主义运动由此进入低潮的谷底，陷入最困难的发展时期。面对世界社会主义运动的暂时挫折，我们看到了三种情形：第一种情形是，有人论证，事实证明社会主义不过是20世纪的“乌托邦”而已，在人类历史的发展过程中属于另类，不是正道，资本主义在与社会主义的较量中取得了“终结”性的胜利，历史的发展只剩一条路，即西方的市场经济和民主政治。第二种情形是，因为传统社会主义遇到僵化、不可持续、老百姓不满意等发展问题，现实中又迟迟找不到解决的好办法，与资本主义经过自我调节、持续发展相比，曾经坚持的人们开始动摇、怀疑，对社会主义失去了信心，认为世界社会主义运动不可能复兴，文明的方式将转向西方。第三种情形是，在国内外一直有人在追问，中国特色社会主义是不是科学社会主义。也有不少人拼命地论证，中国特色社会主义与科学社会主义有所谓的原则区别，是中国的资本主义。还有一些人把中国特色社会主义歪曲为民主社会主义、市场社会主义，认为中国特色社会主义取得的成就是意味着资本主义的成功而不是社会主义的复兴等等。曾经蓬勃发展的社会主义，被“社会主义失败论”的浪潮所淹没。这些预言家们，在等待着社会主义偃旗息鼓的消息，在盼望自由民主制度是“人类意识形态发展的终点”尽快成为现实。历史终于和这些人开了一个大大的玩笑，西方不亮东方亮，习近平新时代中国特色社会主义思想指导中国人民取得了令世界惊叹的辉煌成就。中国的崛起充分证明，社会主义具有强大生命力，社会主义代替资本主义是历史的必然，给处于低潮谷底的世界社会主义运动注入了新的活力，世界社会主义运动正在中国的引领下由低潮走向复苏，发展高潮即将到来。“它是站在海岸遥望海中已经看得见桅杆尖头了的一只航船，它是立于高山之巅远看东方已见光芒四射喷薄欲出的一轮朝日，它是躁动于母腹中的快要成熟了的一个婴儿。”

四个伟大的突破，集中凸显了习近平新时代中国特色社会主义思想的卓越贡献。突破需要政治智慧和勇气，需要党的高度团结和人民的真心拥护，需要付出一定代价和承担各种风险。艰辛探索的成果来之不易，我们要倍加珍惜。（中国西藏网 文/魏晓东）

作者简介：魏晓东，中央社会主义学院马克思主义理论教研部主任、教授

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