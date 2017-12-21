

图为开幕式现场

中国西藏网讯 12月20日，由四川省阿坝藏族羌族自治州若尔盖县人民政府主办的“2017首届若尔盖藏绵羊(成都)美食节”在成都市文殊坊非遗美食广场开幕。四川省农业厅、省国资委，阿坝州州委、州政府，若尔盖县委、县政府等单位和部门领导参加了开幕式。



图为开幕式现场

若尔盖县境内草原辽阔、水草丰茂，是优良的天然牧场，这里出产的草地藏系绵羊粗蛋白、粗脂肪含量丰富、肉质鲜嫩，具有独特的抗缺氧机能。若尔盖县拥有较好的藏绵羊产业基础，每年出栏量近30万头。通过此次活动，来自若尔盖的原生态农产品走进了更多市民家中，进一步塑造了若尔盖藏绵羊的市场品牌，拓宽了产品销售渠道，从而带动当地更多农牧民群众增收创收。同时，通过藏绵羊附加值的提升，在确保农牧民增收致富的前提下，当地合理控制藏绵羊产量，以促进生态环境的保护。



图为开幕式现场的藏绵羊

2017首届若尔盖藏绵羊(成都)美食节采用线上直销、线下双点联动的形式，市民在网上可通过成都市内贸流通体制改革和供给侧改革试点项目——慧到家社区便民生活信息平台进行网上订购；在线下，活动现场专门开设了品牌专营餐饮店，市民同样可以购买到正宗新鲜的若尔盖藏绵羊肉。

据悉，此次美食节活动将从12月20日持续到2018年1月19日。在为期30天的活动时间里，市民可以在文殊坊购买到正宗的若尔盖藏绵羊肉、牦牛肉和原生态产地直销的农产品。12月20日至22日，活动现场还会举办一系列惠民活动，如“暖蓉城-万人品羊肉”活动、全羊宴、“情系若尔盖”藏绵羊认领公益活动、若尔盖生态农产品迎新展销活动等。（中国西藏网 文/吴建颖 图片由若尔盖县政府提供）

（责编： 胡英 郭爽）