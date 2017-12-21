中国西藏网讯 12月17日，《西藏帝王谷：琼结》（暂定）一书初审会在拉萨举行。

此次初审活动琼结县邀请了西藏社科院研究员、著名藏学家、古文献学家巴桑旺堆，西藏大学艺术学院美术系主任、教授洛桑扎西，著名作家、西藏自治区群艺馆馆长敖超，著名作家、诗人、西藏地理民俗专家李初初等专家，为《西藏帝王谷：琼结》一书提出宝贵意见和建议。



图为著名藏学家、古文献学家巴桑旺堆。



图为西藏大学艺术学院美术系主任、教授洛桑扎西。



图为著名作家、西藏自治区群艺馆馆长敖超。



图为作家、诗人、西藏地理民俗专家李初初。

近年来，琼结县委、政府提出实施旅游突破战略和打造“吐蕃文化核心区”的发展定位，实施藏王陵景区和吐蕃故都景区“双核带动”战略，突出主题形象塑造，在景区景点建设和基础设施配套等方面提档升级，积极融入藏源文化旅游核心区，集全县之力打造吐蕃故都文化旅游品牌，推进琼结旅游文化产业发展，并深入挖掘利用琼结县特色文化旅游资源，进行科学规划，重点开发，走差异化和特色化发展之路。

《西藏帝王谷：琼结》一书是由中国作家协会会员、著名藏文化记者索穷，琼结干部、《中国西藏》杂志特约专栏作家曲杰通过实地走访、调研、查阅文献资料等方式，重点对琼结县历史遗迹、民俗文化、人文景观、非物质文化遗产等文化资源进行全面梳理，建立旅游文化资源数据库，为今后作为旅游开发与保护、规划与建设以及解说提供了基础性资料。



图为《西藏帝王谷：琼结》一书初审会参会者合影。

琼结县委书记安兴国表示，《西藏帝王谷：琼结》一书要注意文化和旅游的结合，尊重历史与现实相结合，读懂和看懂上也要结合；要认真按照专家组提出的意见建议进行修改后尽快审定；同时加大宣传推广，让更多人了解琼结、认识琼结。

琼结县委宣传部、县文广局、旅游局、琼结镇等单位负责人参加了此次初审会。（中国西藏网 文/伦珠泽仁）

（责编： 胡英 郭爽）