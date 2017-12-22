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西藏打开高原空中观光模式

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作者： 赵朗　赵延发布时间： 2017-12-22 08:43:39来源： 中国新闻网

“圣城”拉萨首条直升机观光航线21日迎来了首批飞行体验者，并正式面向广大入藏游客开放。


图为从直升机俯瞰拉萨。中新社记者 何蓬磊 摄

作为该航线运行机构，拉萨雪鹰通用航空股份有限公司(以下简称“雪鹰通航”)副总经理次旦白珍接受记者采访时说，此通航服务项目是江苏省对口拉萨市的产业援藏项目。目前，引进了6架小型直升机和2架塞斯纳560中型公务机。其中，H125“小松鼠”直升机主要用于空中观光。

观光航线从拉萨河畔的直升机场出发，向西飞至柳梧大桥折回后，沿拉萨河谷上空向东飞行至东郊纳金大桥，再原路返至出发原点。

次旦白珍表示，航线飞行时长12至15分钟，可远眺布达拉宫、大昭寺金顶、文成公主实景剧场、拉萨河谷风光带等拉萨市区主要景观。

空客H125“小松鼠”直升机载着首批体验者从拉萨河畔起飞，沿拉萨河谷上空飞行，从柳梧新区至东郊纳金大桥形成“8”字形的航线区间，途中能远眺布达拉宫、大昭寺金顶、俯瞰拉萨河景观带，体验时长12至15分钟。中新社记者 何蓬磊 摄

提供观光游览服务的同时，雪鹰通航还担负了紧急救援、医疗救护、公务巡查等职能。今年11月，一位北京援藏教师突发脑部疾病，雪鹰通航凌晨2时许紧急调度直升机，及时将患者从拉萨送至北京救治。雪鹰通航直升机还参与了本月启孜峰登山失联游客的搜救工作。

本月12日，H125“小松鼠”直升机从拉萨成功试飞至珠峰大本营，为明年开飞珠峰北坡直升机游览航线做准备。

次旦白珍表示，直升机观光试运营的时间将持续至明年4月。

（责编： 郭爽）
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