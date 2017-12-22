中国西藏网讯 2017年末，文博探索节目《国家宝藏》火了，“文博”有些“意外”地成为了互联网上的现象级话题。最近，文博界又有了新动作:故宫博物院、国家博物馆以及法国卢浮宫等30余家博物馆及文博机构新媒体，在北京成立了“文博新媒体矩阵”，文博话题的“网红”身份又添新实力。

2017年文博类微博阅读总量超23亿 @故宫博物院一个话题高达9.2亿



图为论坛现场

12月20日下午，由国家文物局政策法规司指导、中国文物信息咨询中心和新浪微博共同主办的“2017年#约会博物馆#文博新媒体发展论坛”在北京举行。

故宫博物院、国家博物馆、南京大屠杀遇难同胞纪念馆、北京文博、首都博物馆、湖南博物馆、观复博物馆、海昏侯等来自全国各地和来自法国卢浮宫的30余家博物馆及文博机构负责人或微博负责人参加了论坛。

论坛发布了由中国文物信息咨询中心、新浪微博、中国传媒大学联合制作的《2017年文博新媒体发展报告》。根据报告数据显示，截至2017年11月，文博微博蓝V账号共计795个，2017年文博微博的总阅读量为230823万，较2016年增加41604万；粉丝总量为2029万，较2016年增加873万；互动总量为4356万，较2016年增加2996万。阅读量、粉丝量以及包括转、评、赞和私信在内的互动量都有较大幅度增加。值得注意的是，文博微博的视频发布量增量明显，2017年为1.2万条，是2016年的近3倍。

文博微博认证账号基本遍布全国各地，总体分布格局呈现东部较西部密集，以京津冀、长三角、珠三角等为中心呈放射性分布形态。对比各省、自治区、直辖市，文博微博认证账号主要集中分布在北京、陕西、浙江等省份。其中，北京、广东、陕西为开通官方微博前三甲，分别为84个、74个和70个；西藏自治区1个，青海省和内蒙古自治区尚未开设官方微博。报告认为，这些地区开展新媒体传播的潜力有待进一步挖掘。

在所有文博类官方微博中，@故宫博物院粉丝数超过428万，是目前为止粉丝数量最多、增长速度最快的。其中，仅@故宫博物院发起的话题#爱上这座城#阅读数就达9.2亿，讨论量为56.3万，粉丝反馈图片超过2600张，位于微博美图话题榜前列。

强强联手“文博新媒体矩阵”将力推利用新媒体“让文物活起来”



图为“文博新媒体矩阵”成员

论坛上，中国文物信息咨询中心副主任姚兆在致辞中说，各大文博单位守护着数以亿计的文物，守护着中华民族五千年来漫长奋斗的智慧、艺术的积累，守护着中华民族的文化载体和文化自信的源泉。在当前互联网技术和信息化创新高速发展的时代，保护好文物，利用文物讲好中国故事，是文博新媒体的责任，希望所有文博新媒体能作为一个整体，在平台的支持下，一起讲好中国故事，坚定文化自信，弘扬优秀传统文化，传播文博正能量。

微博副总裁曹增辉在致辞中表示，各地文博官微正在将新媒体互动、开放、创新的理念与文博工作充分融合，视频、直播等生动形式让文物活起来，让文物保护理念、文化创新意识浸入公众脑中、心中。随着当前中华传统文化影响的广泛深入，微博网友们对于传统文化的关注和需求将继续增加，文明的守护、传承与创新，是一项永不止步的事业。

与会代表对2017年文博机构在新媒体传播领域的创新和成果进行了分享，就当前文博机构如何利用新媒体做好文化服务进行了热烈讨论。

本次论坛宣布成立“文博新媒体矩阵”，将在新媒体推广和利用加强对文博领域的支持，促进信息共享、互联互通，构建异彩纷呈、专业高效的文博新媒体传播群体，共同推动利用新媒体“让文物活起来”。

“互联网+中华文明”方兴未艾



图为2017年度微博平台上@故宫博物院成绩斐然

党的十九大报告指出，文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。

作为中华民族重要文化载体的各文博机构，近年来，以微博为平台，展示亲民风格的转型、展陈手段和藏品解读方式的创新，使公众对文博的兴趣持续增加。同时，“互联网+中华文明”行动在文博机构的逐步推开，博物馆运用创新思维开展文物文创开发、文物元素再造、文物动漫及小视频创作等，使传统文化、红色文化的传承跟上了互联网的发展，网友对于传统文化及红色文化的关注度也明显回暖。

现在，越来越多的文博机构在移动互联时代在微博平台“上线”，文物因此“活”了起来，文博新媒体成为社会教育、公共服务的重要渠道，并参与到博物馆、文保单位的各项职能工作之中，成为文博机构与社会资源跨界合作、无缝链接、融合发展的崭新平台，在弘扬、继承和发展中华民族优秀传统文化的工作中，正发挥着越来越大的作用。（中国西藏网 图、文/刘莉）

根据文博新媒体运维数据和综合分析，“2017年#约会博物馆#文博新媒体发展论坛”为一年来优秀文博新媒体账号颁发了纪念证书，奖项及名单如下：

文博行业2017年度最具影响力官微

故宫博物院

四川广汉三星堆博物馆

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆

汉唐网

西安半坡博物馆志愿者队

广东省博物馆

观复猫

中国文博

国家博物馆

卢浮宫博物馆

文博行业2017年度最具创新力官微

首都博物馆的文化表情

重庆中国三峡博物馆

安徽博物院

苏州博物馆官方微博

南京市博物总馆

海昏侯

西安碑林博物馆

浙江省博物馆

云南省博物馆

陕西历史博物馆

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（责编： 王茜 郭爽）