

资料图：甘南草原。 钟欣 摄

高原冬日，草原上的小河面已冻结成冰。天刚蒙蒙亮，牧民才让东知穿上羊皮袄，用围巾包住脸，只露出一双眼睛，披着晨曦出发了。他要去草原巡逻，看有没有留下垃圾？检查有没有人恶意破坏草场？

自2007年起，才让东知成为甘南佐盖多玛乡新寺村的村级草原管护员，他管护的片区在甘南最大、最美的草原美仁草原。“以前最多的垃圾就是白色塑料袋，近两年，看不到了”。他说，得益于甘南州“全域无垃圾”政策实施，如今目之所及很少看到垃圾。

过去，每年夏天，甘南草原会掀起一阵“浪山潮”，人们带着牛羊肉、水果和饮料等，亲朋好友在草原上扎帐篷吃喝玩乐好几天。“他们撤走后，到处都是垃圾，风一吹，塑料袋到处飞”。才让东知经常上前劝阻，有时候自己一个人打扫。

“十年前，老乡们还没有生态保护意识，有人骂过我多管闲事。现在，大家都很自觉，垃圾不乱扔了，有时候还帮我一起捡”。才让东知说，现在“白色污染”消失了，周边的草场越来越干净了，他的工作也轻松了。

近年来，甘南官方施行了最严格的“限塑令”，大街上买菜、超市买东西时都看不到塑料袋，而是用牛皮纸、报纸等把蔬菜、饼子等包起来带走。超市里，通常用布袋购物。

甘南合作市勒秀乡仁占道村“草管员”尕藏才让1个人管护大约10万亩草原。“需要两三天才能转完一圈，过去靠走路，又慢又累，现在草管员都有摩托车了，方便很多。”他说。

除了巡逻、捡垃圾、监督，尕藏才让经常入户宣传，动员村民一起抵制乱扔垃圾、破坏草原行为。“草原就是牧民的家，也是牧民生活的依靠，他们都愿意一起守护，只是平时很多人没有意识到，你解释给他们，慢慢就懂了”。

甘肃甘南是中国的主要牧区之一，全州草原总面积4150.8万亩。目前，该州在玛曲、碌曲、夏河、合作等县市设立草原监理站，全州现有专(兼)职草原监理工作人员128人，并已采用与村级防疫员共聘1人的方式聘用村级草原管护员1056名，每年给予补助2000元人民币。

“钱是很少，但是草原对牧民很重要，牧民世世代代靠草原吃饭，不给钱也要保护好。”采访中，多位村级草管员对记者表达这一观点。他们认为，官方对草管员不定期培训，使他们比一般牧民更懂得保护生态，有责任动员大家一起保护家园。

甘南州农牧局表示，甘南草原面积广阔，草原管护巡查任务量大，但草原管护报酬标准太低，下一步将增加村级草管员的人数，并提高待遇，按月发放补助工资，使更多人从依靠草原的牧民变为草原的管护者。

（责编： 于超）