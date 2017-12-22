

图为拉萨市民宗局开展民族工作培训

中国西藏网讯 12月21日，西藏自治区拉萨市民宗局组织民族工作人员进行理论和业务培训,旨在进一步增强民宗部门“四个意识”，提高依法处理宗教事务的能力，切实做好基层民宗工作。

记者在开班仪式上获悉，此次培训主要针对拉萨市各县（区）民宗局长、市属寺庙法宣处处长以及专兼职民族工作人员。在为期两天的培训中，学员们将系统学习民族理论政策和民族团结创建等业务知识，特别是着重学习党的十九大对民族工作的新论断、新要求。



图为拉萨市政协副主席、民宗局党组书记拉巴顿珠

“全面贯彻党的民族政策，深化民族团结进步教育，筑牢民族团结共同体意识，加强各民族交往、交流、交融，促进各民族就像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、共同繁荣发展”，这是党的十九大报告关于民族宗教工作的总结。拉萨市民宗局把报告内容作为工作指导和决策指引，希望通过这次培训，让干部更深刻地认识到民族宗教工作的重要性，进一步明确新时期党中央对民族工作提出的新要求、新任务，进一步推进民族团结宣传教育和民族团结创建工作向基层延伸，团结带领基层各族干部群众像石榴籽一样紧紧抱在一起。



图为培训现场

拉萨市民宗局着眼团结进步、和谐稳定这个根本，加强各民族之间交流交融，党的民族政策、宗教政策得到贯彻落实，民族风俗习惯得到切实尊重，民族优秀文化得到妥善保护，民族教育、文化、体育事业获得空前发展。群众最关注的“饮水难、用电难、行路难、就医难”等情况得到有效改善，极大地增强了各族干部群众对伟大祖国的自豪感、对中华民族的归属感、对中华文化的认同感、对建设中国特色社会主义的责任感和对走有中国特色西藏特点的发展路子的使命感。



图为培训现场

此次培训特别重视提高民族工作人员的业务能力，强调学习本领、政治本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领是拉萨市民族工作人员要牢牢掌握的基本本领。除此之外，拉萨市政协副主席、民宗局党组书记拉巴顿珠表示，民族工作人员还要做好党委、政府民族工作的参谋助手，凡事想在前面、谋在前面，要有一颗“咬定青山不放松”的坚定决心和一往无前的奋斗姿态，将十九大精神落在实处。

在培训现场，学员纷纷表示，一定充分利用这次培训机会，真正静下心来，认认真真好好学，进一步补齐短板，提升自身素质，增强民族工作能力。（中国西藏网 图、文/赵二召 贾华加）

（责编： 王茜 郭爽）