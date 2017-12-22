中国西藏网讯 12月18日至20日，2018年中央经济工作会议在北京召开。作为十九大后的第一次中央经济工作会议，此次会议备受瞩目。会议总结了党的十八大以来我国经济发展历程，分析了当前经济形势，对2018年经济工作作出总体部署，并就落实十九大提出的经济工作各项任务进行安排。

此次会议明确提出并阐明习近平新时代中国特色社会主义经济思想，围绕推动高质量发展这一根本要求，部署了包括深化供给侧结构性改革，激发各类市场主体活力，实施乡村振兴战略，实施区域协调发展战略，推动形成全面开放新格局，提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，加快推进生态文明建设共八项重点工作。

图为那曲安多县“万亩千只”产业化项目机械收割饲草料作业现场。来源：中国西藏新闻网 摄影：谢伟

中央经济工作会议结束后，各地迅速以各种形式传达学习贯彻会议精神。12月21日，西藏自治区党委召开常委会会议，第一时间传达学习中央经济工作会议精神，并围绕会议部署的八项重点工作，以及会议确定的“今后3年要重点抓好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战”等要求提出贯彻落实意见。



图为西藏首个易地扶贫搬迁点——位于拉萨河畔的三有村一角 摄影：陈冰旭

会议要求，要用习近平新时代中国特色社会主义经济思想指导和引领全区经济工作，确保经济工作始终沿着正确的方向前进。要坚持稳中求进的工作总基调，处理好稳和进的关系，确保经济社会持续健康发展。要把新发展理念落实到每一项经济工作中去，确保经济发展的质量。要以正确处理好“十三对关系”为抓手,深化供给侧结构性改革，加强基础设施建设，全力推动青稞增产、牦牛育肥工作，着力发展特色优势产业，大力实施创新驱动发展战略，做大做强实体经济。要坚决打赢脱贫攻坚战，聚焦再聚焦、精准再精准，突出深度贫困地区，大力整合资金项目，正确处理好扶贫搬迁向城镇聚集和向生产资料富裕、基础设施相对完善地区聚集的关系，正确处理好扶贫与扶志、扶智的关系，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治，强化考核监督，确保“真脱贫、脱真贫”。要着力实施乡村振兴和区域协调发展两大战略，科学制定规划、稳步推进实施。要提高保障和改善民生能力，积极实施大众创业、万众创新，加大职业教育力度，完善15年免费教育政策，深入推进医疗人才组团式援藏。要着力推进美丽西藏建设，打好污染防治攻坚战，大力推进全民种草植树绿化国土行动，力争“十三五”有条件的地方消除“无树户”。要全面深化改革扩大开放，深化重点领域改革，扩大对内对外开放，优化发展环境，提高服务水平。要全面加强党对经济工作的领导，确保中央经济工作会议精神在西藏落地生根、取得实效。

图为在日喀则市第一高级中学，来自山东的化学老师曹庆胜在指导学生进行化学溶液配制。来源：西藏日报

一分部署，九分落实。2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好经济工作意义重大。中央经济工作会议擘画的蓝图，决定着中国这个世界第二大经济体的走向，也影响着13亿多中国人的生活。西藏自治区将按照中央经济工作会议的部署，紧扣我国社会主要矛盾变化和西藏特殊矛盾没有变的实际情况，把思想和行动统一到党的十九大精神上来，统一到党中央对经济工作的部署上来，锐意进取、埋头苦干，从各个方面把高质量发展落到实处，与全国各族人民一道踏上新征程，抓住新机遇，创造新辉煌。（中国西藏网 综合/吴建颖）

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