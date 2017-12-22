用户名
密码
验证码
  登录下次自动登录
  忘记密码立即注册
用户名
邮箱
新密码
确认密码
提交
中国西藏网 > 新闻 > 聚焦 > 独家新闻 > 正文

贵州省第二批少数民族特色村寨挂牌

T-
T+
评论 收藏打印
作者： 范玉娟发布时间： 2017-12-22 16:53:35来源： 中国西藏网

　　中国西藏网讯 日前，贵州省240个村寨入选第二批“贵州省少数民族特色村寨”并挂牌。


开阳十里画廊景区之“旧林故渊”——南江乡龙广村凤凰寨

　　240个挂牌村寨中，贵阳市开阳县南江乡两个村——龙广村河湾组、苗寨村芭蕉寨组获此殊荣。南江乡龙广村和苗寨村是当地典型少数民族村落，此前龙广村凤凰寨和苗寨村岩脚寨曾在2016年荣获全省首批少数民族特色村寨。2017年3月，南江乡苗寨村荣列《国家民委关于命名第二批中国少数民族特色村寨的通知》公布的第二批中国少数民族特色村寨命名挂牌名单中。在更早的2014年9月，南江布依族苗族乡龙广村被命名为“首批中国少数民族特色村寨”。

　　作为开阳县三个少数民族乡之一的南江乡，高度重视和大力开展少数民族特色村寨保护与发展工作，让少数民族村寨彰显无穷魅力。近年来，少数民族村寨民居特色不断突出、产业支撑更加有力、民族文化越加浓郁、人居环境更加优美、民族关系持续和谐。通过推动少数民族特色村寨的保护与发展、扩大少数民族特色村寨品牌的影响力和辐射力，打造升级版的乡村旅游长廊，建设公平共享的富美民族乡。

　　“能够在全省少数民族特色村镇保护与发展工作现场会上作为贵阳市代表讲话，很荣幸拥有这份殊荣，也倍感责任重大。”前不久，龙广村支书陈勇表示，“我们将倍加珍惜这份珍贵的荣誉，将在上级党委政府的坚强领导下，实施乡村振兴战略，让少数民族特色村寨的建设推动全乡脱贫攻坚和旅游业井喷式增长”。（中国西藏网 文/范玉娟）

（责编： 郭爽）
用户名密码注册
切换账户
发表评论
全部评论我的评论
最新最热

相关阅读

48小时点击排行

图推荐

视频 / 直播

  • 观察/
  • 文化/
  • 宗教 /
  • 旅游 /
  • 秘闻
  • 治国理政进行时
  • 老西藏精神
  • 尼玛嘉措：红军走过的地方
  • 亚格博：形色藏人
中文首页|新闻观察援藏财经教育文化旅游宗教医疗秘闻影视图片资料云
返回首页

关于我们|网站声明|诚聘英才|广告服务|频道导航|纠错热线

中国西藏网版权所有，未经书面授权禁止使用

中国西藏杂志社主办      版权所有：高原(北京)文化传播有限公司 Copyright © 2000-2017 by www.tibet.cn All Rights Reserved

E-mail: xizangzongbianshi@163.com      违法和不良信息举报电话：010-58336000

广播电视节目制作经营许可证 （京）字第04446号      京ICP备 14056809  京公网安备110102001709-1