明年初，西藏全区将启动机动车驾驶证网上约考工作，实现异地跨市地、县身份证申办工作……这是记者22日从全区公安机关行政审批制度改革情况媒体见面会上获得的最新消息。

据自治区公安厅党委委员、副厅长柯磊介绍，近年来，全区公安机关以转变职能为核心，坚持“突出重点、注重质量、依法清理”的原则，着力抓好“放管服”，制定权力清单和责任清单，科学配置行政权力，有效解决了基层群众“办事难”问题。“2016年，自治区公安厅针对梳理的101项权力编制了责任清单、流程图和服务指南，并在今年上半年进行了第一次动态调整，缩减到99项。”柯磊说，目前正在进行的第二次调整还将下放56项职权，真正让改革成果惠及全区各族群众，提升群众的获得感和满意度。

记者从发布会上获悉，西藏公安机关审批文件规范工作正在全面推进，坚决清理有变相设立行政审批、违法增设审批条件、增加审批流程等规定的章程、规范性文件，重点清理影响公民个人切身利益、制约企业健康发展、有碍市场活力的各类证明和规定。据统计，2017年至今，行政审批事项受理数174701件，行政审批事项办结数172304件，办结率为98%，咨询人数118781人次。

此外，着力推进服务流程简化优化，梳理出43项“减证便民”证明事项，其中治安管理方面12项、交通管理方面17项，边防、消防、出入境等部门各为2项、9项和3项。“针对这些证明事项，各相关部门正积极推出深化改革、服务群众的便民利企措施，变‘群众来回跑’为‘部门协同办’，从源头上避免各类‘奇葩证明’‘循环证明’等现象，最大限度精简办事程序，减少办事环节，缩短办事时限，不断改进服务质量。”柯磊说。

（责编： 常邦丽）