22日上午，拉萨市第二次科技创新大会召开。区党委常委、拉萨市委书记白玛旺堆出席并讲话。

白玛旺堆强调，近年来，全市上下深入贯彻落实中央和区党委关于创新驱动发展的战略部署，大力实施科技重大专项，强化科技成果转化应用，为拉萨发展提供了有力的科技支撑。截至2016年底，科技对经济增长的贡献率达到43.6%，农牧业科技进步贡献率达到49.6%，科普率达到91%。全市各级各部门和广大科技工作者要自觉把思想行动统一到党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想上来，统一到党中央和区党委关于新时代科技创新的决策部署上来，以满腔的热情投入到科技创新工作，坚持向创新要生产力、要竞争力，让科技创新真正成为引领拉萨发展的不竭动力。

就推进创新型拉萨建设，白玛旺堆要求，要以柳梧双创示范基地建设为示范引领，系统推进技术创新、产业创新、企业创新，让创新文化成为社会主流文化、创新企业活力明显提升、产学研用紧密结合，形成符合区域和行业资源优势、具有区域和行业特色的创新布局。要大力培育科技创新型企业，聚力发展科技创新型农牧业，统筹打造科技创新型优势产业，加快构建科技创新体系，全面推进科技改革创新，面向大众抓好科普宣传，切实加强科技人才队伍建设。全市各级各部门要主动适应新形势、新任务、新要求，完善以创新发展为导向的考核机制，不断加大科技投入力度，强化科技奖励措施，加快推进科技创新，奋力开创拉萨创新驱动发展的新局面。

（责编： 常邦丽）