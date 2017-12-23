按照自治区相关部门“半年一调整”的要求，2017年上半年，自治区公安厅进行了权责清单第一次动态调整，在征求相关厅直业务部门意见后，动态调整了5项权力事项，调整后公安厅权力清单事项由原有的101项缩减为99项。在推进服务流程简化优化方面，自治区公安厅按照有关要求认真梳理公安厅“减证便民”现有证明事项，共43项。通过落实惠民利企改革措施，提升了人民群众的获得感、满意度。

22日，西藏公安机关行政审批制度改革情况媒体见面会在拉萨举行。会上，自治区公安厅党委委员、副厅长柯磊介绍，2013年以来，国务院、自治区政府和公安部相继公布取消和下放行政审批事项并提出明确要求。自治区公安厅党委高度重视行政审批制度改革工作，紧紧围绕公安中心工作，取得一定工作成效。在下一步工作中，自治区公安厅将严格按照有关工作部署，立足公安工作实际，确保行政审批各项工作服务的优质高效，从源头上避免各类“奇葩证明”“循环证明”等现象，最大限度精简办事程序，真正让改革成果惠及全区各族群众。

2017年上半年 动态调整5项权力事项

根据自治区党委、政府有关部署要求，自治区公安厅研究出台《西藏公安机关关于继续深化行政审批制度改革推行政府工作部门权力清单制度的实施方案》，统筹协调治安、消防、出入境、交警、网安等5个部门对权责清单工作进行梳理，共清理出涉及公安厅层面的权力101项，并于2015年12月31日在自治区政府门户网站进行公布。2016年，自治区公安厅针对101项权力分别编制了责任清单、流程图和服务指南，并在自治区政府门户网站进行公布。

柯磊介绍，按照自治区相关部门“半年一调整”的要求，2017年上半年，自治区公安厅进行了权责清单第一次动态调整，在征求上述厅直业务部门意见后，动态调整了5项权力事项，调整后公安厅权力清单事项由原有的101项缩减为99项。目前，自治区公安厅推进职能转变协调小组办公室正积极配合自治区审改办开展2017年下半年权责清单动态调整工作，此次动态调整共计下放56项职权，下放后，由自治区公安厅保留行使的权责事项共43项，届时，将由政府常务会议审议通过后予以公布。

柯磊表示，自治区公安厅坚持“让人民少跑路，让数据多跑路”理念，以广大人民群众需求为导向，强化“互联网+”平台建设，不断提升群众获得感。比如，治安部门积极推行民爆物品网上审批制度，目前已实现全区民爆物品审批由项目所在地公安机关通过民爆信息系统联网审批，对涉爆企业统一网上申报和办理。另一方面，将人口信息全量数据通过接口方式提交至自治区公安厅数据交换平台，并向人社、民政等部门开放信息查询接口，切实做到信息互享互通。交管部门在全区启用互联网服务平台违法查询功能，在拉萨、林芝开展互联网综合服务管理平台建设应用试点工作，通过建设应用互联网自主预约平台、网上支付平台、短信发布平台，开通互联网、窗口、手机APP等方式，推进“互联网+”交通管理服务建设，实现考生自主选择驾驶人考试考场和考试时间，有效保障了考生自主选择权。截至目前，拉萨市、林芝市已全面开通互联网自主报考服务，目前已有4769人网上约考。日喀则、山南等市正在组织驾驶培训机构及窗口业务人员进行网上约考培训，预计2018年初全面启动网上自主报考。

下放出入境证件受理权限 提升部门服务能力

在推进服务流程简化优化方面，自治区公安厅按照有关要求认真梳理公安厅“减证便民”现有证明事项，共43项，其中治安管理总队12项、边防总队2项、消防总队9项、出入境管理总队3项、交通管理局17项，并积极推出深化改革、助推发展、服务群众的相关便民利企措施。其中，边防部门明确《边境地区通行证》办理不收取任何费用，针对户籍不在边境管理区内的、已办理所在边境管理区《居住证》的我国公民，可持《居民身份证》和《居住证》直接出入所在边境管理区，无需办理《边境地区通行证》；在边防检查工作中，针对水产品、蔬菜、水果等鲜活产品，推行鲜活产品优先验放制度；针对赴藏外国人出入境主要以组团为主的实际，主动为旅游团出入境检查提供整团集中办理和成员选择通道办理，缩短了通关时间，提高了通关效率。

柯磊介绍，出入境管理部门向全区78个县级公安机关下放了出入境证件受理权限，进一步提升了全区出入境管理部门服务管理能力；针对拉萨市118名常住外籍人员情况，为其颁发了“外国人永久居留证书”；授权日喀则市桑珠孜区、江孜县和吉隆县等3个县级公安机关出入境管理部门签发《中华人民共和国外国人旅行证》权限，妥善解决来藏外国游客日益增多与我区对外开放范围有限的矛盾，我区外国人签证签发试点工作取得良好进展。

在驾考改革方面，放开异地考领驾驶证、异地补换证、放宽残疾人驾车条件、优化老年人体检要求等一系列服务举措全面落地，全区新增社会考场4个，专职考试员41人、兼职考试员20人，新设县级车辆管理所34个；在车检改革方面，全区新增汽车检验机构8家，检验线16条，全面落实6年内非营运轿车、新车免检等服务举措，率先在拉萨市开展预约检验服务，收到广大车主的一致好评；机动车号牌管理方面，统一号牌发放，应用全国统一选号系统，号码资源全部公开向社会发放，不预留、指定号牌号码，有效杜绝了违规指定号牌、违规审批“吉祥号”等问题。通过上述惠民利企改革措施的落实，人民群众的获得感、满意度有了一定的提升。

（责编： 常邦丽）