用户名
密码
验证码
  登录下次自动登录
  忘记密码立即注册
用户名
邮箱
新密码
确认密码
提交
中国西藏网 > 新闻 > 聚焦 > 社会经济 > 正文

“电力天路”投运六年 累计向西藏供电超过44亿千瓦时

T-
T+
评论 收藏打印
作者： 罗云鹏 惠文莉发布时间： 2017-12-23 14:00:45来源： 中国新闻网

记者23日从国网青海省电力公司获悉，“电力天路”自2011年底竣工投运以来已累计向西藏输送电能44.45亿千瓦时，青海电网累计接纳藏中电网外送电量17.37亿千瓦时。

被誉为“电力天路”的青藏交直流电力联网工程东起青海西宁，西至西藏拉萨，全长2530千米，工程平均海拔4500米，途经三江源、可可西里以及羌塘等自然保护区，是中国西部大开发23项重点工程之一，也是目前海拔最高的直流输电工程。

进入秋季后，受季节性水量影响，西藏藏中水电发电量呈下降趋势，青藏联网柴拉直流系统外送日最高功率由410兆瓦减至300兆瓦。随着冬季气温下降和负荷高峰的来临，藏中地区水电已不能满足当地用电需求，藏中电网由外送转为内需

自11月4日起，青藏联网工程柴拉直流系统对功率输送方向进行了调整，由之前的水电外送改为向西藏地区供电。自此时起至来年丰水期，青藏联网柴拉直流系统将担负起藏中地区主要的供电任务，预计输送电量将占该地区总用电负荷的35%。

“随着潮流输送方向的改变，柴拉直流系统的输送功率会逐渐提升，换流站将面对功率变大、负荷变重等运维压力。”柴达木换流站站长吕良辉表示，“将细致做好每一项工作，全力保障柴拉直流系统稳定运行，让西藏民众温暖过冬。”(完)

 

（责编： 常邦丽）
用户名密码注册
切换账户
发表评论
全部评论我的评论
最新最热

相关阅读

48小时点击排行

图推荐

视频 / 直播

  • 观察/
  • 文化/
  • 宗教 /
  • 旅游 /
  • 秘闻
  • 治国理政进行时
  • 老西藏精神
  • 尼玛嘉措：红军走过的地方
  • 亚格博：形色藏人
中文首页|新闻观察援藏财经教育文化旅游宗教医疗秘闻影视图片资料云
返回首页

关于我们|网站声明|诚聘英才|广告服务|频道导航|纠错热线

中国西藏网版权所有，未经书面授权禁止使用

中国西藏杂志社主办      版权所有：高原(北京)文化传播有限公司 Copyright © 2000-2017 by www.tibet.cn All Rights Reserved

E-mail: xizangzongbianshi@163.com      违法和不良信息举报电话：010-58336000

广播电视节目制作经营许可证 （京）字第04446号      京ICP备 14056809  京公网安备110102001709-1