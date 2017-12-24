提起西藏旅游，许多人的第一反应是“眼睛是天堂，身体在地狱”，纯净的美景总是伴随着高原反应、艰难行程、简陋条件。虽然这并没有改变人们对西藏的热爱，却让拥有敏感嗅觉的旅游业者看到了潜力。位于西藏自治区林芝市以东75公里处、318国道贯穿全境的鲁朗国际旅游小镇（以下简称“鲁朗小镇”）由此诞生。

近日，以“新时代鲁朗旅游产业创新融合发展与脱贫攻坚”为主题的第二届鲁朗论坛在南迦巴瓦雪山下的鲁朗小镇举办。一年一度的鲁朗论坛，是鲁朗小镇精心锤炼的一块旅游“金字招牌”，旨在探讨小镇未来的发展模式、方向和路径。

西藏江南上的小镇风情

海拔仅有3400米的鲁朗小镇，除了有林海雪山、溪流湖泊、高原草甸等美景，还有奢华而富有格调的酒店，有清新的高原小镇和悠然的假期生活，让眼睛和身体都在天堂。

作为广东省重点援藏项目，于今年3月底开业的鲁朗小镇，由粤藏两省区政府和多家企业共同投资开发。小镇建设历时6年，极大促进了当地基础设施建设，让藏区的旅游登上新台阶的同时，也让高原旅游变得闲适惬意。

林芝被很多游客誉为“东方瑞士”，鲁朗波涛起伏的绿色林海功不可没。它不仅成就了林芝“东方瑞士”美名，更是仰视神山——南迦巴瓦峰的最佳地。除了这两处无与伦比的自然景观，鲁朗小镇周边还汇聚了雅鲁藏布大峡谷、米堆冰川，保存着完好淳朴的工布藏族民俗文化。具有少数民族特色的骑马、射箭比赛，令很多外地游客大开眼界。今年的首届鲁朗工布牧歌民俗文化旅游节期间，鲁朗小镇游客量超过了3万人次。

在设计上，鲁朗小镇别具匠心，小镇临水而建，森林、草原、村落相互陪衬，充满了藏式元素，较完整保留了木屋顶、木院落、木栅栏等藏式建筑，更是将拉萨、日喀则等地的居民风格复制过来，让游客能欣赏到西藏各地的建筑风格。此外，小镇中依据功能和地域分成了5个功能区，既有五星级旅游度假酒店，也有大众消费的藏家特色民宿。

南迦巴瓦论道文化旅游援藏

皑皑白雪温润地滋养着巍峨山峰，厚厚的草甸覆盖着绵延的山丘。远方，大草甸中零星点缀着藏式民宿。牛羊在草甸上悠游，炊烟从晨曦中升起，山间的云雾时聚时散，一座新兴的国际小镇就在这大美风光中巍巍屹立。

随着近几年鲁朗的名气越来越大，旅游配套设施逐步完善，鲁朗小镇吸引了来四面八方的游客和创业者，当地藏族民宿更是在援藏工作组的帮助下发展迅速。鲁朗，正在从一个高海拔偏远小山村向国际化旅游度假区大踏步地飞跃着。

国家旅游局原副局长吴文学认为，鲁朗有全国藏区中较完备且独具特色的服务设施，有条件、有底气叫响中国、走向世界。他鼓励鲁朗小镇建设“高原养生之都”，使其成为高原休闲度假养生的好去处。

绿维文旅集团总策划师马牧青从文化角度表示，探索鲁朗红色文化渊源，要首先了解它的地域性文化、工布文化。此外，鲁朗还有知青文化、援藏文化等，其红色文化的内涵和外延十分全面。对此，林芝市旅发委党组书记裴红梅表示，鲁朗旅游一定要与文化相结合，要把援藏文化、藏族文化、红色文化有机融合，让游客得到更多获得感。

针对文化援藏、红色鲁朗等内容，援藏干部、鲁朗景区管委会党组书记、主任黄细花表示，相关工作已经着手准备。一是将在鲁朗建设援藏博物馆，集中体现对口援藏工作60多年来的心路历程和那些可歌可泣的故事。同时，挖掘知青文化，打造红色鲁朗。二是不断提升文化援藏项目品质，筹拍一批影视作品，加大文化宣传力度。除了筹拍一部讲述援藏故事的电影外，还将打造原生态歌舞剧《走进香巴拉》。三是依托鲁朗图书馆，在当地民宿建设书香空间。

（责编： 郭爽）