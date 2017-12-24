用户名
密码
验证码
  登录下次自动登录
  忘记密码立即注册
用户名
邮箱
新密码
确认密码
提交
中国西藏网 > 新闻 > 聚焦 > 文化环保 > 正文

西藏38位唐卡画师晋级获得等级证书

T-
T+
评论 收藏打印
作者： 何蓬磊发布时间： 2017-12-24 08:39:35来源： 中国新闻网


图为第七届唐博会上的唐卡展吸引众多唐卡爱好者前来观赏。 何蓬磊 摄

第七届西藏唐卡艺术博览会(以下简称：唐博会)22日在拉萨落幕，38位新晋等级画师获得西藏唐卡等级画师证书。

据悉，本届唐博会新产生西藏一级唐卡画师(技师)5位，二级唐卡画师(技师)14位，三级唐卡画师(技师)19位；另外，评选出优秀画师21位。截至目前，西藏共有唐卡等级画师122位。


图为西藏唐卡技艺大赛比赛现场。 何蓬磊 摄


图为西藏唐卡技艺大赛上参赛者进行白描比赛。 何蓬磊 摄

唐博会工作人员介绍，为确保大赛流程规范、评选公平，本届唐博会组委会完善规则、改革评分方式。他说，大赛沿用“5+2”模式，即从唐博会专家委员会中随机抽取5名专家，并从21位西藏一级画师中抽取两位画师组成评分专家团队；采用“盲评”制对所有评分环节进行打分及结果统计，以最大限度确保评分公平、公正。


图为西藏唐卡技艺大赛比赛现场。 何蓬磊 摄

西藏自治区文化厅党组书记、副厅长龙志刚表示，唐博会着力于西藏唐卡艺术资源的集聚，不断凝聚艺术人才资源，促进从业人才的储备和规范化管理，推动唐卡产业化发展，强化唐卡艺术的公众影响力，取得了一定的成绩。

他说，唐博会组委会将继续秉承举办该项活动的初衷，力争使之成为倍受青睐的艺术传播品牌，惠及业者及大众，为民族特色文化发展做出应有贡献。

（责编： 郭爽）
用户名密码注册
切换账户
发表评论
全部评论我的评论
最新最热

相关阅读

     

48小时点击排行

图推荐

视频 / 直播

  • 观察/
  • 文化/
  • 宗教 /
  • 旅游 /
  • 秘闻
  • 治国理政进行时
  • 老西藏精神
  • 尼玛嘉措：红军走过的地方
  • 亚格博：形色藏人
中文首页|新闻观察援藏财经教育文化旅游宗教医疗秘闻影视图片资料云
返回首页

关于我们|网站声明|诚聘英才|广告服务|频道导航|纠错热线

中国西藏网版权所有，未经书面授权禁止使用

中国西藏杂志社主办      版权所有：高原(北京)文化传播有限公司 Copyright © 2000-2017 by www.tibet.cn All Rights Reserved

E-mail: xizangzongbianshi@163.com      违法和不良信息举报电话：010-58336000

广播电视节目制作经营许可证 （京）字第04446号      京ICP备 14056809  京公网安备110102001709-1