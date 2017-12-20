【“农科赤子”王一成系列报道】

12月19日，王一成同志先进事迹报告会在浙江省人民大会堂举行。报告团成员、绍兴市上虞祥盛养猪场场长阮张峰，在回忆恩重如山的王老师如何义务当顾问帮助自己走出困境时，几度哽咽，几度落泪。

对王一成满怀感恩之情的何止一个阮张峰！3个月前，王一成追悼会在杭州市殡仪馆举行，没有事先通知，竟然有几十位养殖户从全省各地星夜兼程，自发赶来送别这位兽医专家。“猪农的‘守护神’走了，心里的靠山也一下子倒了”，一个个壮汉当时都泪流满面，痛心不已。

王一成离世后，妻子打开他的手机，发现住院期间，他仍通过微信、短信为养殖户解答猪病难题。只是一向严谨的王一成打了不少错别字。原来，因病痛昏迷，他一苏醒过来就看手机，根据养殖户发来的病死猪解剖照片，用颤抖的双手一字一句回复，耐心解答。当有些病例仅凭临床经验还不能确诊时，他会通过微信交代助手们进一步做化验。

“王一成心里最惦记的就是养殖户，无论何时，养殖户的需要高于一切！”浙江省农科院畜牧所所长鲍国连说，只要养殖户一个电话，无论周末还是过年过节，他一准赶去看诊。更为可贵的是，他到基层做临床，没收过养殖户一分钱，没拿过一件礼物，更没吃过一次宴请。

江山距离杭州400多公里，开车需要4个多小时，每次王一成到达江山绿业公司猪场都是午饭过后。总经理周林说：“王老师每次都是算准时间，在高速服务区吃好中饭才到猪场，下午工作，傍晚返回杭州。”

跟随王一成去了几次猪场后，课题组成员李军星也发现了王一成下乡的特点，近的猪场早出发，远的猪场晚出发。时间久了他悟出了其中的奥秘：路途近的猪场，早点出发，赶在中午之前回到单位食堂吃午饭；路途远的猪场，稍微晚一点出发，在高速服务区吃完午饭后到猪场。这样精心安排的目的，就是为了避开在养殖户那儿吃午饭，不给他们添一点麻烦。

浙江灯塔种猪有限公司是余杭区农业龙头企业，也是浙江省五大种子种苗核心工程实施单位之一。“我们养猪场就是在王一成的精心服务中逐步发展壮大的。一旦猪得了病，他能在最短的时间赶到，不顾猪场的恶臭，解剖病猪作出诊断，并开出相应的处理方案。找他看猪病最让人放心了！”总经理林纯洁说：“认识王一成快20年了，我感觉他是个真君子，心灵纯净，技术精湛，品德高尚，为农服务不谋一点私利。”

赶到杭州送别王一成的还有一位“特别的学生”——上虞杨丰牧业有限公司养殖场场长杨林海。他是企业管理硕士毕业，3年前转行接手养猪场。由于缺乏养猪专业知识，请教了好多专家，生产迟迟不见起色，心急如焚的他慕名赶到杭州找到了王一成。

“为了我这个门外汉，王老师居然精心备了课，手写了好几页纸的猪病防治内容。他耐心给我讲解了3个多小时，临走还把那几页纸送给我，说有什么不懂的可以随时打电话问他，并表示只要我愿意学习，他就乐意教。”

在王一成的悉心指导下，现在杨林海已经掌握了规模化养猪经营之道，猪场年存栏母猪1500头、生猪20000头。“王老师没收过我一分钱的顾问费。我送红包、送土特产，都被他拒绝。这么好的专家，到哪里找啊？”他感慨地对记者说，“唯一遗憾的是，他匆匆来，匆匆走，居然没有留下一张合影。”

“但愿苍生俱饱暖，不辞辛苦出山林”。多年前，王一成曾经写下这样一段文字：农业科研是清贫的行业，清苦的职业，但从入党的那一刻起，就意味着自己义无反顾地选择了全心全意为人民服务，甘愿为党和人民的事业奉献自己毕生的精力。

“他这样说，也这样做了！恶臭中的馨香，平凡中的伟大，低入尘埃的崇高，王一成不愧是一个最受养殖户欢迎的‘活财神’、最受养殖户爱戴的科技专家。”浙江省农科院党委书记汤勇评价说。

《光明日报》（ 2017年12月20日 03版）

（责编： 王东）