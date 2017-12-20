【十九大精神进校园进课堂】

新思想凝聚新共识，新作为彰显新气象。学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮在天津科技大学校园涌动。一场场形式灵活接地气的宣讲，一次次全面准确有深度的解读，令广大师生深感振奋、深受鼓舞。新时代，新使命，新征程，天津科技大学全体师生在党的十九大精神的指引下，正以高度的政治责任感和历史使命感，奋力推进习近平新时代中国特色社会主义思想在校园落地生根，开启建设有特色高水平大学新征程。

校园夜景 刘绍帆摄/光明图片

让十九大精神照亮师生心灵

“青年学生要按照十九大精神的指引，脚踏实地，知行合一，将个人的涓滴努力汇入时代的创新大潮，主动承担起时代赋予的责任和使命”。在学生公寓党支部，天津科技大学校长韩金玉与青年学生党员在面对面的亲切交流中宣讲着十九大精神。

“十九大报告指出，青年兴则国家兴，青年强则国家强。辅导员作为高校思想政治工作者，要做学生人生理想与民族复兴责任有机结合的引路人，为他们实现梦想搭建广阔舞台。”在学生工作者十九大精神学习研讨会上，艺术设计学院团总支书记王晓旭谈道。

“中国目前各方面的发展都领跑世界，十九大的胜利召开将推动中国更加强大。希望在‘一带一路’倡议的支持下，能够看到中国和泰国更多的合作，促进两国经济、文化、教育共同发展。”在面向外籍教师、留学生举行的十九大精神宣讲座谈会上，来自泰国的留学生刘飞深有感触。

大学生观看十九大开幕会 刘绍帆摄/光明图片

连日来，天津科技大学各级各类宣传舆论阵地同向发力，多种宣传宣讲方式同频共振，切实推动十九大精神进课堂、进支部、进教研室、进宿舍、进网络，武装师生头脑，照亮师生心灵。分层次、分对象举行学习培训研讨活动，确保十九大精神的层层覆盖；各级领导、校内外专家深入师生，因地制宜地开展宣讲，让大家愿意听、听得懂；广大思政课教师紧密结合课程实际，精心设计互动环节，将十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想活学活用、无缝融入课堂教学；校院两级网上网下媒体开辟专题专栏，加大对十九大精神的宣传解读，形成宣传合力。“新时代庆盛会，共携手步新程”师生翰墨汇、退休职工颂十九大书画作品展、献礼十九大微情诗、“学习党的十九大精神——朗读者”等主题教育实践活动丰富多彩，营造出学习宣传贯彻十九大精神的浓厚氛围。

新精神激发校地合作新动力

“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。十九大报告中的这些内容，工人兄弟肯定最感兴趣！”在天津科技大学马克思主义学院，滨海新区科大宣讲团的几位青年教师正在热烈讨论着去蓝领公寓宣讲十九大精神的备课方案。“对高校教师而言，贯彻落实十九大精神，不仅要融入教学、融入科研，也要走出校园，发挥知识分子的思想引领作用。”马克思主义学院党委书记、宣讲团成员朱新华教授说。

师生翰墨汇 同庆十九大 刘绍帆摄/光明图片

作为天津市滨海新区唯一一所整建制高校，天津科技大学与滨海新区深度对接，发挥高校思想文化辐射功能，共建滨海新区科大宣讲团，深化校地合作。十九大胜利召开以来，宣讲团迅速组织20多位专家，列出50余个十九大精神相关选题，面向新区各街镇、乡村、企业提供“菜单式”服务。连日来，科大宣讲小分队走进田间地头、走进中小学课堂，走进工厂企业，走进网络“微党课”课堂，聚焦群众需求和关注热点，深入浅出，将大家最关心的政策理论讲明白、讲透彻，把十九大精神送到群众的心坎儿里。

天津科技大学中国特色社会主义理论体系研究中心是天津市级理论研究基地，发挥着理论“津军”的作用。十九大结束后，该中心立即围绕十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，组织力量启动研究和阐释工作，立足天津改革发展稳定和滨海新区开发开放实践，凝练出68项研究课题。学校还迅速启动十九大精神专项研究课题的申报工作，充分调动校内哲学社会科学研究力量，为地方经济社会发展提供具有针对性的咨政服务。

舞动青春 刘绍帆摄/光明图片

新思想引领学校发展新航程

“我回国工作整整5年了。适逢十九大召开之时，我所在的实验室即将获批‘省部共建食品营养与安全国家重点实验室’。无论对学校，还是对研究团队而言，这都是具有里程碑意义的历史机遇。在伟大时代适逢最好事业发展期，我感觉人生甚幸！”天津科技大学食品工程与生物技术学院教授、国家优秀青年科学基金获得者王书军教授，眼下正带领团队攻坚克难，“我们研究的核心是如何提高营养成分的吸收，控制或减少有害物的产生，确保老百姓吃上更加安全、营养和健康的食品。为人民的美好生活保驾护航，这让我感到肩上的使命神圣而光荣。”

“十九大报告提出加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。我所研究的领域能与国家战略相契合，这是最让我感到自豪的事情。能够为国家和民族的强盛贡献力量，是一名科研工作者最大的幸福！”天津科技大学“智能计算与生物识别技术”青年学术团队负责人、计算机科学与信息工程学院院长杨巨成教授正致力于让智能识别技术更加方便安全，更好地满足人民的生活需要。

学习贯彻十九大精神，贵在知行合一。在天津科技大学，从教学科研团队到师生党支部，从一线教师到管理干部，“发挥新作为，展现新气象”已成为共识，大家正立足岗位，创新竞进，以崭新的面貌和蓬勃的力量，推动十九大精神在科大校园落地生根，将新精神新思想转化为攻坚克难、砥砺前进的强大动力。

“到2020年，把学校建成在国内有较大影响、特色学科领先的多科性教学研究型大学。到2058年，建校100周年时，把学校建成国内同类高校一流、国际知名的有特色高水平科技大学。这是天津科技大学百年发展的战略目标，也是全体科大人的‘科大梦’。”校党委书记李旭炎言语中充满自信和憧憬。站在全新的历史起点上，天津科技大学将以十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻落实全国和天津市高校思想政治工作会议精神，回应国家重大战略需求，回应人民对高等教育的美好期待，围绕立德树人根本任务，深化教育教学改革，推进“双一流”建设，扎根中国大地，勇担时代使命，坚定不移迈出有特色高水平大学建设的新步伐，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，实现中华民族伟大复兴中国梦贡献力量。

《光明日报》（ 2017年12月20日 08版）

（责编： 王东）