【十九大精神在基层】

在刚刚落幕的新疆轻工职业技术学院“红歌颂祖国，唱响十九大”歌咏比赛中，全校1.2万多名师生走上舞台，以歌声抒发对党和祖国的热爱。

在新疆农业大学科学技术学院（西山校区）举办的“牢记使命，感恩奋进”学习党的十九大报告知识竞赛中，103名学生参加了预赛，最终15名学生进入了决赛。

党的十九大以来，新疆各高校开展了丰富多彩的校园文化活动，既有吸引力，又有感染力，激发了广大师生统一思想、凝聚力量、不负青春、放飞梦想的昂扬热情。新疆大学大学生宣讲团开展了“宣讲、领学党的十九大精神”活动，新疆财经大学计算机科学与工程学院举办了“青春喜颂十九大，不忘初心跟党走”演讲比赛，新疆医科大学举办了“把青春献给祖国最需要的地方”主题道德讲堂，喀什大学成立了青年马克思主义理论学习社，各种丰富多彩的文化活动激发了各高校师生的参与热情。

新疆轻工职业技术学院在举办“红歌颂祖国，唱响十九大”歌咏比赛第三场教工组决赛前，学院党委副书记、院长瓦力·吐尔逊与近千名师生代表分享了他学习党的十九大精神的体会，重点讲述了党的十九大对教育工作的新要求以及职业教育的定位发展等。先后参加了学院组织的“永远跟党走”主题演讲比赛、“红歌颂祖国，唱响十九大”歌咏比赛以及青年马克思主义者培养工程暨校团学组织学生干部后备人才培训班活动后，电厂热能动力装置班学生阿里木江·买买提深有感触地说：“通过学习党的十九大精神，我的思想受到了洗礼，对中国共产党的认识进一步加深，一周前我已经写了第一份入党申请书，我要加入这个伟大的组织。”

新疆轻工职业技术学院思想政治课教师李新梅观看完“红歌颂祖国，唱响十九大”歌咏比赛后很有感触，她说：“学校第一次开展覆盖全体师生的红歌比赛，这是党的十九大精神的具体实践，是思想政治教育的有效载体。师生们通过排练演唱红色歌曲，增强了对党和国家的热爱，增强了团结意识和文化自信。”

新疆农业大学科学技术学院“牢记使命，感恩奋进”学习党的十九大报告知识竞赛决赛中荣获集体二等奖的生物科学系队员瓦日斯江·阿不来提说：“知识竞赛活动营造了良好的学习党的十九大精神的氛围，也让我在比赛中得到了很好的锻炼。为了参加这次比赛，我们不断学习党的十九大报告，许多同学都通读了多遍。通过这种学习，我们对党的十九大报告理解更深了。”

新疆农业大学科技学院团委书记余飞告诉记者：“此次知识竞赛的效果特别好，通过学习、宣传和现场互动，我们不仅学习了党的十九大精神，也在校园营造起了积极向上的整体氛围。”

喀什大学在学生的倡议下，成立了青年马克思主义理论学习社，吸引了70多名各族师生参与。青年马克思主义理论学习社社长于克斌是马克思主义原理专业研一学生，他说：“党的十九大召开后，我和几个同学倡议成立一个社团，在学生中开展马克思主义理论学习，没有想到学校特别重视，很快就通过了各项审批，吸引了很多志同道合的同学。”

《光明日报》（ 2017年12月20日 06版）

（责编： 王东）