【众说十九大·科技篇】

吴孟超院士

“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志”。党的十九大报告中的这句论述让我颇有感触：报告中的“实施健康中国战略”部分提出了与时俱进的全民大健康观念，这是实现“把人民对美好生活的向往作为奋斗目标”的具体落实。只要沿着健康中国的战略部署有序迈进，中国必将成为社会主义现代化健康强国。我今年95岁了，见证了新中国建立起基本医保体系的过程。当前，我们应当积极应用3D成像和打印技术、腹腔镜和机器人手术，加快推动肝脏外科手术走向精准化微创化的步伐，紧盯前沿、勇于创新，从而尽快助力我国摘掉“肝病大国”的帽子。

夏照帆院士

身为一名人民军医，这些年，我在一线参与了不少重大应急救治任务。党的十九大报告中“健全公共安全体系，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故”“全面建立中国特色基本医疗卫生制度、医疗保障制度和优质高效的医疗卫生服务体系”等内容我尤为关注。实现健康中国离不开医疗科技。近几年，我用国内顶尖的医学仪器“水刀”完成了业内首例该类型清创手术，还用世界领先的MEEK植皮技术进行烧伤整形修复。在我看来，只有充分运用科技手段，才能真正达到党的十九大报告中“为人民群众提供全方位全周期健康服务”的要求。

李兆申院士

学习党的十九大报告，我体会最深的是“要瞄准世界科技前沿，强化基础研究，实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破”等重要论述。我设计了国内首台可遥控胶囊内镜机器人。目前，胃癌已成为威胁国人生命的大病。因此，有效预防和治疗消化系统疾病事关健康中国全局。诊断胃癌的最佳手段是胃镜检查，我们自主研发的磁控胶囊胃镜技术无须麻醉、舒适安全、诊断准确率高，下一步仍要推广扩大临床应用，用科技成果转化来惠及广大患者，助力健康中国进程。

（光明日报通讯员王泽锋、光明日报记者颜维琦采访整理 图片均为海军军医大学供图）

《光明日报》（ 2017年12月20日 01版）

（责编： 王东）