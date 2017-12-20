为支持深度贫困地区脱贫攻坚，国家将允许深度贫困地区集体经济组织以出租、合作等方式盘活宅基地，采取入股、联营等方式支持农村新产业新业态。

记者19日从国土资源部获悉，根据国土资源部印发的《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的意见》，深度贫困地区在充分保障农户宅基地用益物权、防止外部资本侵占控制的前提下，可以探索农村集体经济组织以出租、合作等方式盘活利用空闲农房及宅基地；通过村庄整治、宅基地整理等节约的建设用地，鼓励以入股、联营等方式，重点支持农村新产业新业态和农村一二三产业融合发展。直接从事或服务于农业生产的生产设施、附属设施和配套设施用地，按农用地管理。旅游项目中的自然景观及为观景提供便利的观景台、栈道等非永久性附属设施占用除永久基本农田以外的农用地，在不破坏生态、景观环境和不影响地质安全的前提下，可不征收（收回）、不转用，按现用途管理。

国土资源部规划司司长庄少勤说，国土资源部这一意见创新了一系列管理手段，包括完善土地利用规划计划管理、拓展城乡建设用地增减挂钩政策、创新土地利用政策、完善耕地保护措施、实施用地审批特殊政策、支持申报地质公园等。以土地政策为抓手，保用地、抓落“地”，目的是攻克坚中之坚、解决难中之难，助力打赢脱贫攻坚战。

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