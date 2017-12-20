探寻海底神奇，离不开“探海神器”。

从气候适宜的陆地进入高压、黑暗的深海，每一次新发现的背后，都离不开我国自主研发的各式“探海神器”。没有船舶和装备，就无法进入深海、探测深海，只能“望洋兴叹”。

“神器”一：“深海勇士”伴“蛟龙”。

２０１２年，我国自主研发的“蛟龙”号载人潜水器海试成功，创造了世界作业类载人潜水器最大下潜深度７０６２米。“蛟龙”号先后在南海、东太平洋、西南印度洋、马里亚纳海沟等七大海区开展了１５２次下潜，获得高质量的珍贵地质与生物样品３８００多件。

今年１０月，４５００米级“深海勇士”号载人潜水器海试成功，成为“蛟龙”号的“小兄弟”。“深海勇士”号成功实现潜水器核心关键部件全部国产化，为我国万米级全海深载人作业型潜水器研制奠定了坚实基础。

今年，中国科学院沈阳自动化研究所牵头研制成功６０００米级缆控无人深潜器（ＲＯＶ）和４５００米级无缆自治深潜器（ＡＵＶ）“探索”号。

其中，“探索”号今年７月在南海与“发现”号ＲＯＶ实现了深海交会拍摄，这也是我国首次实现这两类潜水器交会拍摄。

“神器”二：“诊脉”有“白龙”。

明年我国主要受厄尔尼诺还是拉尼娜影响？南涝北旱还是南旱北涝？……人们关心的这些问题，都与海洋密切相关。我国自主研发的“白龙”浮标就是大海的“诊脉器”，为全球天气和气候预报提供实时数据。

“白龙”浮标是我国自主研制的７０００米级深海气候观测系统，目前已在印度洋成功布放了３套。

“白龙”浮标可以观测海表气温、气压、风速风向、相对湿度、雨量、长波和短波辐射等大气要素，还可实时采集海洋表层至深层海水温度、盐度、海流、溶解氧等重要海洋参数。这些数据实时传输回陆地岸站，并同全球共享。

“神器”三：“无舵”科考船能像“螃蟹”横着走。

进入深海大洋的必备条件就是船。某种程度上，船坚才能“无往不利”。

不仅能适应复杂多变的远洋气候，还能精准操控，我国新一代远洋综合科考船“科学”号就是这样的佼佼者。只要海况在５级风、２节流以下，“科学”号就能在一个精确坐标保持不动，误差不超过２米。

船艏和船艉还装了侧推装置，船能原地３６０度转圈，驶离码头时还能像“螃蟹”一样横着走。

“科学”号实现了自动化驾驶和无人值守机舱，驾驶室已经没有了舵，取而代之的是各类电子按键。

在“科学”号之后，我国又建造了“向阳红０１”和“向阳红０３”船，它们在“科学”号的基础上进行优化，被称为“科学”号的“姊妹船”。明年１月，“向阳红０１”将与“雪龙”号在南极开展协同科考作业。

探寻深海“神奇”，操作下海“神器”，离不开过硬的技艺。

一群心怀深海科研梦的人，穿梭在各个大洋之间，苦练独家“神技”。他们中，有精益求精的耄耋老人，有青春阳光、逐梦追风的“８０后”“９０后”。

八旬院士坚守一线掌舵：

今年８１岁的中国工程院院士徐芑南，是“蛟龙”号的总设计师。退休６年后，他毅然放弃颐养天年的悠闲生活，带领团队完成了７０００米载人潜水器“蛟龙”号的研制工作，使我国步入世界深潜先进国家行列。如今，耄耋老人徐芑南，依然活跃在世界深潜事业的前沿，向着万米深潜的新目标继续进发……

海归英才担纲装备研发：

３６岁的张鑫，２００９年从美国博士毕业到中国科学院海洋研究所工作。８年间，他带领科研团队研发了包括拉曼光谱仪、深海着陆器、热液／冷泉流体保真取样器等十几件海洋科研装备，不少技术指标国际领先。

“８５后”勇担首席科学家：

汪嘉宁是一名“８５后”，但却是我国西太平洋潜标观测网的“现场总指挥”。由他担任首席科学家的２０１６年热带西太平洋综合考察航次，解决了潜标数据实时化传输的世界难题。他还和科考队员一起，刷新了单一航次布放、回收深海潜标观测设备数量最多的世界纪录。

“载人深潜英雄”傅文韬：

３０００米、５０００米、７０００米……驾控着“蛟龙”号，我国首批两名潜航员之一的傅文韬完成了一次次大洋深潜，创造了世界同类型载人潜水器深海下潜的新纪录，获得党中央、国务院授予的“载人深潜英雄”称号。

创造纪录只是起点。在创造了一项项新纪录后，傅文韬作为主驾驶又多次与科学家们一起潜入大洋深处，精细熟稔地操作着“蛟龙”号机械手，为我国深海科考带回珍贵的视频资料、生物及矿石样品。

（责编： 王东）