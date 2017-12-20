电影《一碗牛肉面》主要讲述了赵亮在做一个助盲app项目，约见了很多投资商，但没有一个人愿意给该项目进行投资研发。

失落至极的赵亮无助坐在街边吃面包，看到路边有人擦鞋，便又想起自己和眼盲的爷爷擦鞋赚钱相依为命的日子。

中午，爷爷去面摊要了两碗牛肉面。为了省钱，赵亮偷偷告诉店里的小妹妹把自己的牛肉面换成清汤的。

吃饭时，爷爷不断地把碗里的牛肉放在赵亮的碗里，赵亮则趁着爷爷不注意偷偷放回去。

想到这儿，赵亮又鼓起勇气，修改项目书，继续找投资商。并学爷爷，蒙上双眼，讲述助盲app的项目理念。

他终于获得了项目投资，但随信还附有手写的一封信。原来，项目负责人就是当年面摊的那个小妹妹。当年小妹妹好心送给赵亮和爷爷一碗面，赵亮道谢后不愿占便宜，就在碗下偷偷留下两块一毛钱。

项目负责人通过这两块一毛钱看出了赵亮的品格，便给了他这个投资。赵亮得知后不禁泪流满面，原来，当初他省钱最大的愿望就是给爷爷换个结实点的口罩。

影片很短，但故事很完整。

我们有时候常常会疑惑，为什么看电影时会因为短短几秒钟的情节流泪。明明不是发生在自己身上的故事，明明和主人公素不相识，为何还会随着剧情起伏而或哭或笑。

这便是电影的魅力，用影像还原能触动人心的故事，将人性的美好展现在世人眼前。如一汪清泉，在高楼林立的墙瓦间潺潺流过，给疲惫暴躁的人们，带来清新美好。这个世界有许多烦扰，有人为金钱所恼，有人为权利所恼，有人为理想所恼，有人为自由所恼，有人为平等所恼，但这都是人们所追逐的，美好的东西。

当你为这些不停追逐的东西劳碌奔波之余，静坐休息时，情便是我们最大的慰藉。对于赵亮而言，这情，是当年卖面条的小妹妹给的，是爷爷含辛茹苦的养育给的，是长大后陌生人因为一件他觉得本微不足道的小事而相信他的品格而给的。对于屏幕前的观众而言，这情，是赵亮为梦想不断尝试的坚持给的，是少年省吃俭用懂事地给爷爷省钱给的，是赵亮长大后也不忘初心，把爱传递给更多人给的。

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（责编： 王东）