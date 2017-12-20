英国《金融时报》12月19日刊文称，中国经济保持增长韧性，改革势头良好。报道援引世界银行中国首席经济学家李伟乔的观点称，中国采取了一系列政策和监管措施，缓解宏观经济失衡，并在不影响经济增长的情况下降低了金融风险。李伟乔认为，从多个方面来说，2017年都是中国的成功之年，中国的家庭收入和消费快速增加，促进了经济再平衡。

无独有偶，世界各大机构近期纷纷上调对中国经济的增长预期，高度评价中国对全球经济增长作出的贡献。联合国在纽约总部发布《2018年世界经济形势与展望》，指出2017年全球经济增长速度达到3%，是自2011年以来的最快增长。其中，中国对全球经济增长的贡献最大，约占三分之一。在中国经济增长、强劲的个人消费、较高出口和宽松的宏观经济政策带动下，预计东亚地区的经济增长率明后两年将分别达到5.8％和5.9%。

国际货币基金组织在最新发布的《世界经济展望》报告中表示，作为全球第二大经济体，中国国内生产总值到2019年将从今年的11.9万亿美元增至14.2万亿美元，超过同年欧元区共计14万亿美元的GDP。中国经济对未来世界经济的贡献还将持续增加。

“大大超出预期”，对于今年中国经济的表现，美国财经媒体CNBC给予盛赞。CNBC报道称，随着供给侧结构性改革的深入，中国政府正在积极引导经济向更加可持续的方向发展，中国经济在未来10年内将继续稳步发展。该媒体近日发布的一项面向25国民众的全球调查显示，49%的受访者对中国持正面看法，认为中国对全球经济事务能发挥“积极影响”，这一比例要明显高于美国的40%。

英国路透社则列举了一组中国经济的亮眼数据。在电子产品和高科技产品销售强劲的推动下，11月份中国出口同比增长12.3%，这一数据高于此前分析人士5.0%的预测值，为8个月以来最快增速。与此同时，大宗商品采购推动了进口增长。中国海关总署的最新统计显示，中国11月份进口比去年同期增长17.7%，大大高于11.3%的预测值。美国《华尔街日报》则从另一个角度肯定了中国经济最近一年的表现。该报称，2017年做空中国经济的投资者代价惨重，苦不堪言，因为这与中国经济向好的大趋势背道而驰。

快速发展的数字经济是中国经济的一抹亮色。《金融时报》报道认为，在一些顶尖技术公司的推动下，数字经济正在中国快速发展，包括物联网、虚拟货币、金融技术、人工智能、先进的机器人技术和大数据。数字技术的进步让中国经济获得了全新活力，中国数字经济的繁荣发展使中国成为全球数字经济革命的中心。（经济日报-中国经济网记者 李春霞 周明阳）

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