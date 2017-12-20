经济日报华盛顿电 记者高伟东报道:世界银行最新发布的《中国经济简报》称，在居民收入增长和外需回暖的支撑下，2017年中国经济增长继续保持强势，预计2017年全年增速为6.8%，超过最初预期。

世界银行中国首席经济学家李伟乔表示，中国保持增长韧性，改革势头增强。中国政府采取了一系列政策和监管措施，目的是在不明显影响增长的情况下减少宏观经济失衡和控制金融风险。因此，2017年中国经济在多个方面都取得了成功，今年居民收入和消费增长速度与投资相比出现加快，促进了经济再平衡。

报告指出，全球贸易复苏是支撑2017年中国经济的一个重要因素，相比2015年至2016年的负增长，净出口对经济增长的贡献连续三个季度为正值。企业信心上升，就业机会持续增加，资本外流企稳，人民币对美元升值。

自2016年年底以来，中国政府出台了去杠杆的重要措施，包括收紧货币政策和一系列减少金融风险的规定。因此，2017年前11个月非金融行业信贷总额的年化增速放缓至14.1%，2016年是15.9%。非银行金融市场的信贷扩张减速更为显著。

中国GDP增速预计2018年放慢至6.4%，2019年为6.3%，主要因为国内政策收紧。审慎的货币政策、更严格的金融监管以及政府继续推进经济结构调整和去杠杆化，预计都会使增速暂时放缓。但是，世界银行高级经济学家、《中国经济简报》作者之一米丽莎认为，有利的经济条件为进一步减少宏观经济脆弱性和深化改革提供了一个大好时机。

报告还特别对中国政府预算改革和养老体制改革进展情况作了评点，认为这两项重要改革的成功实施对于中国未来的宏观经济稳定、经济再平衡和社会转型至关重要。

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