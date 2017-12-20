制图：沈亦伶

光伏发电装机突破1亿千瓦；首次海域可燃冰试采成功，矿种又添“新成员”；青海共和盆地3705米深处钻获236摄氏度的高温干热岩体……今年以来，我国新能源领域亮点不少。但在成果背后，新能源又面临哪些机遇和挑战？记者对此进行了采访。

能源结构正由煤炭为主向多元化转变

新能源“点亮”新希望。目前，我国能源结构正由煤炭为主向多元化转变，能源发展动力正由传统能源增长向新能源增长转变，清洁低碳化进程加快，美丽中国的画卷正不断舒展。

规模不断扩大。截至11月底，我国风电装机1.6亿千瓦、光伏发电装机1.26亿千瓦、生物质发电装机0.15亿千瓦，同比分别增长11.8%、67.1%和23.6%。根据国际能源署发布的报告，2016年全球太阳能光伏产能新增50％，其中中国贡献过半。从可再生能源看，预计到2017年底，我国可再生能源发电并网装机可达到6.56亿千瓦，与2012年相比增长约110%，近5年年均增速约16%。

结构继续优化。一方面，新能源开发正从资源集中地区向负荷集中地区推进。“目前正按照集中开发与分散开发并举、远距离外送与就近消纳并重的原则优化布局。以光伏为例，今年新增装机西北地区占比下降了17个百分点，华东、华中地区占比分别提升9个百分点、6个百分点。”国家能源局新能源和可再生能源司副司长李创军告诉记者。另一方面，新能源集中与分散发展并举的格局正逐步形成。“分布式发电具有电力损耗小、输电费用低、土地和空间资源占用少的优点，今年前11月，分布式光伏装机1723万千瓦，同比增长了3.7倍。”

利用水平提升。弃风弃光一直是新能源发展的“老大难”。今年前三季度，弃风、弃光率分别为12%和5.6%，同比分别下降了6.7个百分点和3.8个百分点，新疆、甘肃等重点地区弃风率分别下降了12.1个百分点和10.5个百分点。国务院发展研究中心资源与环境政策研究所研究员郭焦锋认为，新能源技术也在不断提升，“我国光伏发电效率原来大概在14%—16%，现在能达到16%—18%，好一点的甚至能达到20%左右。”

清洁高效，但也面临成长烦恼

十九大报告提出，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。推进清洁低碳发展，新能源功劳不小。

“风电、太阳能发电、太阳能热利用在能源生产过程中不排放污染物和温室气体，而且可显著减少各类化石能源消耗，同时降低煤炭开采的生态破坏和燃煤发电的水资源消耗。农林生物质从生长到最终利用的全生命周期内不增加二氧化碳排放，生物质发电排放的二氧化硫、氮氧化物和烟尘等污染物也远少于燃煤发电。”李创军介绍，截至11月，2718亿千瓦时风电发电量已替代约8000万吨标准煤，实现二氧化碳减排量达1.5亿吨。

快速发展的同时，新能源也面临着不少成长中的烦恼——

成本问题依然是主要瓶颈之一。“我们进行过简单的估计，新能源发电比例达到10%时，整个系统的消纳成本需要上升约两成。新能源不上网，损失机会成本；上网，需要消纳成本。如果成本难以承受，很可能会产生弃风弃光。”厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强说。此外，跨省跨区输电过网费也存在过高的问题。“云南水电送广东电价平均每千瓦时0.2375元，但云电送粤外送输电费用每千瓦时0.1995元，框架协议内输电费用占比达45%，框架协议外输电费用占比达到57%。”李创军表示。

优先发展的体制机制仍不健全。李创军介绍，目前而言，省份之间的壁垒问题依然存在，在电力整体富裕的情况下，部分地方政府通过行政手段优先保障本省煤电机组发电，对消纳外来新能源电力积极性不高，在一定程度上阻碍了新能源的跨省跨区消纳。此外，现在的传统化石能源价格还难以反映资源稀缺程度，也未考虑环境保护支出，降低了新能源产业的竞争力。

补贴资金结算周期较长。“近年来，新能源补贴资金一直存在较大缺口，一些补贴差不多两年才能拿到手，增加了发电企业的财务负担，影响了企业发展新能源的积极性，在行业内形成了‘三角债’，甚至出现了部分企业结算电费收入不够支付利息的现象，企业生产经营风险增大，同时补贴拖欠也延滞了光伏、风电电价的进一步调整。”李创军说。

从注重装机量向注重实际发电量转变

过去发展新能源，我们更多追求的是从无到有、从小到大。步入新时代，重心正向提高发展质量转变。如何持续优化能源结构，实现清洁低碳发展？

一方面，要加速推进技术进步。“前段时间沙特阿拉伯一个光伏项目竞标，最低的平准化成本是1.786美分/千瓦时，相当于人民币0.12元左右，目前国内光伏的发电成本大概在0.5—0.7元/千瓦时左右。技术层面，成本降低潜力还是挺大的。”李创军告诉记者。

根据《地热能开发利用“十三五”规划》，到2020年地热供暖（制冷）面积累计达到16亿平方米。在郭焦锋看来，我国地热市场潜力巨大，但当前地热发电技术与国际先进水平还存在一定差距，国家可以集中力量对关键技术进行攻关。

另一方面，还要加快完善相关机制。据介绍，针对当前较为突出的弃风弃光难点，国家能源局下一步将完善可再生能源优先发电制度，利用跨区输电通道扩大可再生能源配置范围，采取自备电厂参与电力系统调峰运行、开展可再生能源电力专项交易、清洁供暖等电能替代措施扩大可再生能源本地消纳。

“明年试点地区还要开展分布式发电市场化交易，相当于‘隔墙售电’，电网大一统格局打开了一个缺口。”李创军谈道，“绿色发展、能源转型是必然趋势，这个大家有共识。我们的观念要从注重千瓦向注重千瓦时转变，也就是说要把关注点从装机量向实际发电量转变，更加注重新能源的发展质量。”

《 人民日报 》（ 2017年12月20日 10 版）

（责编： 王东）