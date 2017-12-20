2017年马上就要过去了，如果我问您，对这一年中国经济的发展有什么感触？可能您会觉得，这个话题有点太高大上了，我总结不上来。但如果我问您，这一年，您觉得物价涨得多吗？工作好找吗？您出去购物是不是不怎么用钱包了吗？在大街上扫码骑过自行车吗？或许您就会有一肚子话了。是的，这一年，我们的经济生活一方面很稳，一方面又有很多新的变化。而更重要的是，那些曾经极度看空中国经济的人所预测的种种悲观场景并没有出现。相反，不少权威国际机构和人士评价起今年的中国经济，往往会表达同一个意思，那就是：好于预期。

12月13日，亚洲开发银行刚刚对今年中国经济增速预期进行了第二次上调，从最初的6.5%调整到了6.8%。

这样做的不仅仅是亚开行一家。今年以来，世界银行、联合国、摩根大通、汇丰银行等多家国际组织和金融机构也纷纷上调了对中国经济增速的预期，国际货币基金组织更是连续四次上调预测值，最新预测为6.8%，而今年中国提出的经济增速目标是6.5%左右。

“联合国报告是12月刚出的，还有OECD报告，就是经合组织的报告他们是基本肯定的”，中国现代国际关系研究院研究员陈凤英认为：“他们看到了中国经济的改革决心，中国经济转型的决心以及中国经济的成果，所以他们明确提出中国经济现在是以内需在拉动，比方消费与投资，中国经济是改革创新拉动”。

与此形成鲜明对比的是，今年年初，国际上还有很多担忧中国经济的声音。作为全球第二大经济体，中国经济的风吹草动往往都会牵动世界的神经。无论我们的增速是加快还是减缓，总会有人从中大做文章，各种唱衰中国经济的言论一直不绝于耳。去年中国经济增速为6.7%，创下了1991年以来的新低，就有国际机构和人员预测人民币很快就要崩溃，甚至中国经济也将硬着陆。

陈凤英认为：“有一派他们总是看空中国，实际上他们是戴着有色眼镜在看中国，他们依然用传统的思路在看中国，也就是计划经济，在这样的情况下他们认为中国就是崩溃论；还有一部分我认为意识形态化，他们敌视中国。有一部分人就是判断错误，实际上他们把问题给放大了，他们没有估量到或者完全估量到我们解决问题的能力和决心。”

2008年席卷全球的金融危机对世界经济形成重创，此后的很多年，世界经济都面临着复苏缓慢、需求不振、贸易保护主义抬头的局面。而经过多年的快速发展，中国经济也开始出现结构失衡、经济大而不强、增速快而不优等问题。面对问题和质疑，中国并没有一味回避，而是以问题为导向，积极寻求解决之道。

国务院参事室特约研究员姚景源说：”我们很清晰地判断说,中国经济我们是进到一个叫做增长速度换挡期、结构调整阵痛期和增长动力的转换期，所以这样的话，在一个三期叠加而且外部环境又出现那样一个复苏缓慢，需求不振，保守主义抬头，这个时候，我们中国经济确实面对着几个方面的压力，我们非常重要的就在于我们果断地提出中国经济重在转型升级。”

转型升级中的中国，在2017年拿出了怎样的一份成绩单去回应中国经济崩溃论呢？我们首先来看一下宏观经济调控的四大指标：经济增速、就业、物价和国际收支。

“我们（经济增速）一季度6.9%，二季度6.9%，三季度6.8%，全年现在看我们6.8%没有问题，我觉得就增长速度来讲，中国经济现在我们完全可以说，从2011年开始这个下行的趋势得到了遏制，整个经济现在呈现的是稳中有进，稳中向好，而且你会看到稳的基础是在进一步巩固”，姚景源说。

从2015年三季度到今年三季度，中国经济增速已经连续九个季度保持在6.7%—6.9%之间。稳成了主基调。

因为经济结构调整增强了吸纳就业的能力，今年，就业成为我国经济运行当中一个突出的亮点。今年1—11月，全国城镇新增就业1280万人，同比增加31万人，再创历史新高；全国城镇调查失业率和31个大城市城镇调查失业率都保持在4.9%以下，创下近期低点。“到三季度，我们就实现了全年新增就业目标的99.7%，所以今年第四季度账算出来之后，我估计今年完成全年的任务恐怕要超过20%甚至30%”，姚景源说，“现在物价，去年年初的时候大家就担心通货膨胀，我们年初的时候把物价上涨的目标，控制目标我们设定在3%以内，现在1到11月份我们是1.5%。”

第四个指标——国际收支也在明显改善。今年以来我国进出口都保持了快速增长，外汇储备稳步增加，人民币汇率也基本稳定，有人预测人民币将大幅贬值的情况并没有出现。

从前三季度的表现来看，国民经济运行总体平稳，经济结构不断优化，新旧动能加快转换，质量效益明显提升。

中国经济能取得这份来之不易的成绩单、多家国际机构也一再上调对中国经济增速的预测值，主要又是因为什么呢？

陈凤英认为：“最主要的原因是创新到了井喷阶段了，这不完全是今年投入，我们过去几年一直在投入，比方说我们在研发上投入，研发投入占GDP比例已经是2.1%，最关键的，我们的研发投入当中80%是企业，企业投入它是以市场为导向，所以大家能看到中国为什么发生了这么大的变化，突然之间我们有这么多新的东西在中国就通行了呢，就是一个企业行为。”

2017年，有关中国“新四大发明”的提法突然火爆网络。买东西可以不带钱包、扫个码就能把共享单车骑走，科技创新越来越贴近人们的生活，并正在不断改变人们的生活方式。体验过“新四大发明”的外国年轻人，有不少都想把它们“打包”带回自己的国家。而事实上，中国的移动支付确实已经在一些国家推行开来。美国市场新一代生产的刷卡机大都内置了一个扫描二维码的摄像头，这是特别为使用中国移动支付而设计的。在美国加州的一个社区，中国移动支付的招牌就随处可见。

移动支付是金融服务的升级。这种方便快捷的支付方式不仅刺激了人们的消费欲望，方便了群众生活，还促进了传统商业的转型，倒逼银行等金融机构改革，支持了经济的繁荣发展。这个经济生活的小侧面，体现的正是中国在创新驱动发展战略引领下，进行新旧动能转换的改革尝试。

美国波因特公司创始人奥萨马·贝迪耶是美国硅谷移动支付领军人物，曾主导开发了谷歌钱包。他表示，中国的移动支付跨越了支票和信用卡两个时代，弯道超车到了电子货币时代，这在全世界都是最领先的。近年来，他每年至少到中国三次，“中国式创新”给他留下了深刻印象。

奥萨马·贝迪耶说：“长期以来，中国把很多创新的想法落实得很快，成本也很低。现在的创新不仅在科技领域，不仅在硬件领域，不仅在制造界领域，而且在时尚界，很多时尚品牌从中国起步，更加国际化，让我刮目相看。（10年前）我们去中国带着我们的移动支付创意，因为中国那时候没有。10年之后，我们却向中国学习，中国已经远远领先我们。”

风头强劲的不仅仅是高科技产业，2017年对于钢铁企业来说也是个好年头，钢价上涨让不少长期亏损的企业都实现了扭亏为盈。

以“三去一降一补”为突破口，2017年，供给侧结构性改革持续深化，经济结构得到了进一步优化。我国第三产业增加值在GDP中的占比从2011年的44.4%快速上升到2017年前三季度的52.9%。今年前三季度，服务业增加值同比增长7.8%，对经济增长贡献率达58.8%。同时，制造业技术升级、产业结构高端化的发展特征也越发明显。

“高新技术产品，它整个增长速度是相当于全部工业增长速度的一倍以上，就说明一方面整个工业在增长，但是在增长过程当中，更重要的是结构的优化比增长本身更有成就”，姚景源说。

今年，网络销售增势强劲，前三季度实物商品网上零售额同比增长29.1%，非实物商品网上零售额增长更快，达到52.8%。而整体上，消费继续保持我国经济增长第一拉动力的作用。前三季度，最终消费支出对经济增长的贡献率达到了64.5%。

除了优化结构、转换动能，中国经济稳中有进和今年世界经济的走势也息息相关。继2008年金融危机后，今年全球经济与贸易形势全面好转。大部分国家告别了此前的低迷状态，实现了进出口的高速增长。

陈凤英说：“世界经济连续五年增速是在下降的，但是今年不一样，今年下降幅度已经没有了，是上升了，而且是全面上升，超出预期上升，所有经济体，主要经济体几乎都是正增长。全球市场的好转对中国是一个非常大的拉动，反过来又讲了，中国对世界也是拉动作用。”

5年来，中国对世界经济增长的年均贡献率达30.2%，超过同期美国、欧元区和日本贡献的总和，2017年中国经济总量占全球的比重达15%，比5年前提高3.5个百分点。当然，在一些经济指标好于预期的同时，不可否认，中国经济仍然有一些亟待解决的问题。比如，有评论指出，从近期经济数据看，民间投资增速仍然不高，显示民间投资意愿和经济内生动力不足；中国科学技术、人力资源、生产资本等要素的水平与发达经济体相比还有较大差距，经济“大而不强”的特征仍然明显，实体经济水平有待提高等等。2018年，在进一步深化供给侧结构性改革、提高经济发展的质量和效益等方面我们还有很多事要做。

“结构性改革还没有完全到位，因为我们还有很多问题要解决，比方说去杠杆，这是一个很现实的问题，去杠杆就是一个信贷问题和债务问题，如果你不解决可能真的会出问题的。去库存我们一定也要坚持，去库存的核心问题是僵尸企业，因为僵尸企业如果不解决的话，市场上资源的配置是不合理的。我认为第三个问题我们还是要加强国际合作。外部环境最终我们要去利用它，当然了我们也要去发展它”，陈凤英说。

2017中国经济交出一份提气的成绩单。明年是贯彻落实十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会的关键一年，也是改革开放40周年。在这样的关键时刻，经济工作将如何开篇布局？我们老百姓的生活又会因此发生哪些变化呢？一年一度的中央经济工作会议很快将给我们答案。届时，我们也将请专家进行深入的解读。

（责编： 王东）