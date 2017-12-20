新语君评：新的社会阶层人士分布广泛、领域多元、社会化特征明显，单靠统战部门一己之力，工作既“做不全”也“做不好”。近年来，天津市委统战部聚焦瓶颈问题，积极探索“四个三”模式，构建体系，形成合力，推动新的社会阶层人士统战工作逐渐打开局面，取得了显著成效。

‍构建“三个体系”，推进工作全覆盖

党建工作体系。市委成立了非公经济组织和社会组织工委，下设非公经济组织党工委、社会组织党工委。通过党工委牵动，4000余个社会组织建立了党组织，承担起统战工作职能，实现了党建与统战的互融互促。

政府职能部门工作体系。将与社会组织具有管理、挂靠关系的党委工作部门、政府职能部门纳入工作体系，借助各领域管理，推动统战工作全覆盖。

社会组织工作体系。密切与市律师协会、会计师协会、税务师协会、青少年新媒体和文化协会、文联、作协、书协、美协、戏协、曲协的沟通合作，加强对不同群体的团结引领服务。

健全“三项机制”，形成整体推动力

联席会议机制。联合宣传、政法、网信、司法、财政、社团、中小企业局等18家单位，建立新阶层统战工作联席会议机制，形成工作合力。

联系会议机制。2011年即建立联系会议制度，加强与各社团联系，共同研究布置具体工作；根据实际情况，随时补充会议成员，确保工作的覆盖面。

联谊交友制度。对新阶层人士中的代表性人物开列名单，各级党委、有关部门领导带头开展谈心活动，主动与新阶层代表人士结对子、交朋友。

用好“三种方法”，提高工作实效性

强化服务激励。协调政府部门在制定政策时注意维护新阶层人士利益，为他们营造良好的发展环境。利用联席会议机制，协调解决新阶层人士反映的实际困难和问题。在优秀中国特色社会主义建设者评选中，留给新阶层人士一定名额，广泛宣传他们的先进事迹，增强社会归属感和政治荣誉感。

强化思想引领。中央统战工作会议后，举办新阶层人士培训班、研讨班40余期，培训700余人次。组织新阶层人士参加坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，坚定“四个自信”，坚定跟党走的决心。

强化安排使用。建立2100人的市、区两级新阶层代表人士人才库。打造一百名代表人士“核心层”，给予重点培养；一千人“骨干群”，作为重要后备；一万人“朋友圈”，保持经常联系。2016年区政协换前，就已明确提出“新的社会阶层比例应高于上届”；市青联换届时，推荐安排新阶层人士105名，较上届有大幅增长。

抓住“三个群体”，充分调动积极性

发挥律师群体作用。目前，全市有668名律师受聘为市、区两级政府职能部门法律顾问，83名律师入选市政府法制智库，数十名律师受聘担任各级执法监督员。探索将律师纳入信访接待体系，支持本市知名律师介入调解工作，公正调处各类纠纷。组建律师志愿服务团，协助党委政府依法处置重大突发事件，维护群众权益和社会和谐稳定。

发挥网络人士群体作用。通过市网信办、互联网商会、文化传媒商会、青少年新媒体和文化协会以及微博、微信群把他们联系起来，鼓励他们推介天津、建言献策；特别针对突发事件中出现的各类网络谣言，组织他们进行客观报道，实现正面发声。

发挥非公经济管理技术人员群体作用。支持创新创业，倡导“个人梦”与“企业梦”“中国梦”相结合，同时发挥自身优势，承担社会责任。高维创业岛创始人兼CEO郭鑫，不但自己创业成功，还把企业打造为支持新阶层科技人员创业创新的“众创空间”。天津卓朗科技发展有限公司创始人张坤宇，在公司建立大学生就业培训实践基地，每年提供300人次的实习岗位，费用全部由企业负担。

（责编： 孔夏）